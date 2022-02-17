　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鹿角巷在對岸「超7000店是山寨」　直營只有114家！斥資4.4億打假

▲▼ 大陸鹿角巷 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸「鹿角巷」門市  。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

手搖飲品牌「鹿角巷THE ALLEY」在桃園發跡，後來爆紅成為大陸網紅店，可以說是遍地可見，不過近日被踢爆真正的直營店只有114家，超過7000家都是「山寨店」。鹿角巷陸續花了1億元（人民幣，下同，約新台幣4.4億元）打假，要拆光山寨招牌。

據《央視財經》報導，十分喜歡喝奶茶的趙羽決定自己開間手搖飲料店，於是先後投資90萬元（約新台幣400萬元），但飲品的口味卻被很多顧客質疑，客流量越來越少，1年多後慘賠130多萬元。某日她接到電話，被告知自己和7000多個加盟商一樣被騙了，開的是「假店」！

▲▼ 大陸鹿角巷 。（圖／翻攝自微博）

▲山寨鹿角巷橫行  。（圖／翻攝自微博）

鹿角巷品牌負責人表示，2017年初開了第一家店後，品牌方在當年的9月開始申請註冊餐飲服務類商標，期間山寨門店的開店速度遠遠大於正版店鋪。

「最誇張的時候，我們全國只有114家直營店，假的店有7000多家。」該負責任透露，當取得商標以後，進行一個打假和拆除招牌的行動，經濟成本達到1億元。

「網紅奶茶花1億打假7000家山寨店」的話題登上大陸微博熱搜，引發超高討論度。不少網友表示，「也就是說百分之九十五以上的人喝的鹿角巷都是假的」、「我說怎麼遍地都是鹿角巷，原來是假的比真的還多」、「鹿角巷太可憐了，當時這麼好喝」、「民間企業被山寨根本沒人管你，造個假冰墩墩第二天就被抓了」、「假的居然最多達7000多家，怎麼註冊通過的？」。

對此，鹿角巷今（17）日再做出回應，稱「對商標註冊細則不詳，讓假店鑽了法律空檔」，對此深表歉意。

▼ 鹿角巷在官方微博做出回應  。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 大陸鹿角巷 。（圖／翻攝自微博）

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
獨／北市南湖國小家長確診　校方急發通知
31萬股民領錢了！00878下周除息0.3元　年化殖利率逾6
烏克蘭東部傳戰火！幼稚園遭炮轟　現場慘況曝光
美豔貴婦控醫騙打2千萬「牛奶針」　敗血症身亡
北市再公布大量足跡　京站威秀、咖啡店、日本料理
「無症狀癌王」超難察覺！　醫揭7大風險因子
快訊／俄羅斯又宣布撤軍！　「通過克里米亞大橋」返回基地
快訊／雲豹裝甲車又撞！　捷運站外出車禍　
上兵殺子後輕生捐器官　高大成：可救10多人
短裙女「拍頭」打招呼！　他突抓狂推倒她爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港「日增119名醫護染疫」人手短缺！護理師崩潰：個個做到啞了

港再增6116確診、6300初步陽性　累計逾1.6萬人染疫「超2年總和」

31歲機長「萬米高空被吸出窗外」卻解救119名乘客　4年後現況幸福

吃湯圓、聽漢劇　台青首次體驗「武漢傳統」元宵節

鹿角巷在對岸「超7000店是山寨」　直營只有114家！斥資4.4億打假

英美公衛最強防疫卻最糟糕　陸專家：這個「怪現象」值得思考

大陸物價持續回落　1月份CPI年比增長0.9%

在印度多處辦公室遭逃稅搜查　華為強調：嚴格遵守法律法規

狼王爭奪落敗遭排擠！動物園送「中華田園犬」陪伴　同住5年超恩愛

15人偷渡「逃出香港」！已有4人確診　大陸多地懸賞鼓勵舉報

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

香港「日增119名醫護染疫」人手短缺！護理師崩潰：個個做到啞了

港再增6116確診、6300初步陽性　累計逾1.6萬人染疫「超2年總和」

31歲機長「萬米高空被吸出窗外」卻解救119名乘客　4年後現況幸福

吃湯圓、聽漢劇　台青首次體驗「武漢傳統」元宵節

鹿角巷在對岸「超7000店是山寨」　直營只有114家！斥資4.4億打假

英美公衛最強防疫卻最糟糕　陸專家：這個「怪現象」值得思考

大陸物價持續回落　1月份CPI年比增長0.9%

在印度多處辦公室遭逃稅搜查　華為強調：嚴格遵守法律法規

狼王爭奪落敗遭排擠！動物園送「中華田園犬」陪伴　同住5年超恩愛

15人偷渡「逃出香港」！已有4人確診　大陸多地懸賞鼓勵舉報

SOGO回應李恆隆「官商勾結」內幕　最高法院已駁回在案

烏東傳戰火！烏克蘭指控親俄武裝分子炮轟幼稚園　慘況曝光

網友指控「亂匡列」　台南市衛生局細說分明

110年平均總薪資達5.5萬元　受雇員工人數增1.7萬人

女星胸悶胸痛2個月「越來越嚴重」！　每分鐘心跳剩48：我好害怕

獨／北市南湖國小驚傳家長確診　校方急發通知「有疑慮可快篩」

人夫劈5女！PO照炫耀惹女兒抗議　小三傳訊「把那根當香腸啃」

台灣「爆改露營車」潮流推向最高峰　內行拋2困難：高機率被盯上

她領42萬疫情救濟金！　下一秒「拿錢雇殺手」射殺情敵

疑感染源頭確診者至無印良品　門市消毒停業24小時

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

前狼王與中華田園犬同住5年！

星巴克驅趕用餐民警　黨媒震怒：誰給的底氣

醫美賣豐胸！女模竟「脫衣露奶」13萬網友擠爆

國小生英文連連看慘拿0分！網見答案笑歪：全對啊

習近平說重話了！　大刀砍向「邪教式追星」：不能放任

迎娶被削錢　新娘要29萬元禮金不給不下車

湯麵灑出來被退訂！外送員整袋拎起怒砸

女CEO砸69萬二度買上等精子！赴俄生下5國混血娃

31歲機長解救119名乘客　4年後幸福現況曝

港媒：港疫情升至「國家最高層級」

香港1.2萬確診者等待入院！下周恐10萬人感染

起落架安全銷忘記取下！ 陸祥鵬航空客機升空盤旋52分鐘返航

丈夫打牌輸錢耍賴！妻開房門見「男上加男」

O型血太值錢...男子慘淪「供血工具」

更多熱門

相關新聞

28歲女罹癌！媽列「甜食清單」每天喝3杯　醫一聽秒愣

28歲女罹癌！媽列「甜食清單」每天喝3杯　醫一聽秒愣

在台灣，子宮內膜癌已經超越子宮頸癌，成為女性婦科最常見癌症。一名28歲、體重胖達125公斤的女子因下體出血就醫，檢查確診為子宮內膜癌。醫師問診發現，她從幼稚園開始愛吃甜食不忌口，國中時期甚至一天喝3杯手搖飲，讓人聽了忍不住搖頭。醫師指出，肥胖為子宮內膜癌的高危險因子，最終她靠著治療及努力減重，逆轉癌症。

新北汐止再爆不明感染源確診

新北汐止再爆不明感染源確診

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

關鍵字：

鹿角巷手搖飲料手搖飲山寨山寨店

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

快訊／莉婭道歉了！

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

隋棠驚爆「又有第四胎」！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面