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社會 社會焦點 保障人權

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除　雲林衛生局不罰理由曝

▲雲林縣衛生局今日上午前往虎尾市區一家連鎖飲料店稽查衛生，因日前有網友在《Dcard》貼出一段影片，一名員工將自己的布鞋泡進加水的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飲料店員向稽查人員解釋，煮珍珠所使用的是小型高桶，並非大圓桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

一位女網友2月5在《Dcard》貼出一段IG限時影片，畫面是穿著知名連鎖手搖飲料店制服的員工，一邊嬉鬧一邊把超髒的運動鞋壓到大鐵鍋中煮加熱泡煮。經查該家連鎖店位於雲林虎尾鎮，今（7）日雲林縣衛生局率員前往稽查糾正，飲料店店員向衛生局人員說明，該鐵桶與夾子為報廢鍋具，不是煮珍珠所使用。

雲林縣衛生局今日上午前往虎尾市區一家連鎖飲料店稽查衛生，因日前有網友在《Dcard》貼出一段影片，影片開頭為幾位身穿飲料店制服的員工，先是抱怨禮拜一「還有爆炸多桶茶葉要倒」，其中被拍攝的男子還踹了垃圾袋幾腳，畫面一轉竟出現男子將自己的布鞋放進酵素的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中。

▲雲林縣衛生局今日上午前往虎尾市區一家連鎖飲料店稽查衛生，因日前有網友在《Dcard》貼出一段影片，一名員工將自己的布鞋泡進加水的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲連鎖飲料店店員指出，烹煮食材所用器具並非影片中類型，茶葉是用茶壺、珍珠與波霸使用高桶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

匿名女網友貼出影片發問，影片中的鍋子是不是該間手搖飲拿來煮茶的鍋子，「如果是的話未免也太噁心了吧！還有那個夾子。」下方則有網友留言，「那是煮珍珠波霸的鍋子」、「這個鍋子會有拿來煮波霸的可能」，影片引發爭議瘋傳。

▲雲林縣衛生局今日上午前往虎尾市區一家連鎖飲料店稽查衛生，因日前有網友在《Dcard》貼出一段影片，一名員工將自己的布鞋泡進加水的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影片中一名飲料店員工將自己的布鞋泡進加水的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中，引起網友瘋傳討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲指出，影片是員工在關店前拿報廢的桶子跟夾子洗布鞋，經查察該店煮茶葉與煮珍珠是用不同的鍋具，即便如此也造成消費者觀感不佳，已請店長加強員工對於「容器具管理」教育訓練，不要再有這種惡作劇的行為，今日主要為稽查沒有開罰。並且據了解，該品牌總公司上午通知該店暫停營業，惡作劇煮鞋的員工已被開除離職。

▲雲林縣衛生局今日上午前往虎尾市區一家連鎖飲料店稽查衛生，因日前有網友在《Dcard》貼出一段影片，一名員工將自己的布鞋泡進加水的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飲料店表示，影片中鍋具為已報廢用品，都棄置於倉庫待處理區域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林小玲說明，針對容器管理，食品衛生管理法中對食品容器具有相關的規範及管理，例如加強清潔、破損不可使用、煮食品的鍋具不可換煮器具物品類，如果查獲後會依據食安法開出限期改正，若限期未改正即開罰6萬至2億元的罰緩，在此也呼籲業者，規範員工加強教育訓練，不要類似惡作劇的行為。

針對該家分店員工在店內舉動造成衛生觀感不佳，總公司正式回應表示，近日於Dcard社群平台上匿名發布員工嬉鬧影片，經中區總部查核為該區管轄之加盟主店員個人行為，因個人情緒於營業場所做出不當嬉鬧行為，已經造成商譽的損害，已通知潘姓與林姓員工，兩名員工立即離職；同時該門市即刻停業，進行環境清潔消毒及汰換五金鍋具，即日起進行全體員工教育訓練至完成改善後始得復業，對社會大眾造成觀感不佳,我們深表遺憾。

▲雲林縣衛生局今日上午前往虎尾市區一家連鎖飲料店稽查衛生，因日前有網友在《Dcard》貼出一段影片，一名員工將自己的布鞋泡進加水的鐵桶中加熱泡煮，一邊嬉鬧還用夾子將鞋子插進水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飲料店表示，影片中鍋具為已報廢用品，都棄置於倉庫待處理區域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

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