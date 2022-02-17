台東傳確診者足跡　饒慶鈴曝最新篩檢結果：433人全數陰性

▲饒慶鈴曝台東確診者足跡與篩檢結果。（圖／翻攝饒慶鈴臉書）
實習記者張鈞量／台北報導
台東縣於昨（16日）出現北部確診者案足跡，引起各界關注疫情最新狀況。台東縣長饒慶鈴17日表示，目前已完成該確診者足跡所至房客、飯店工作人員採檢，結果為433人全數陰性。
饒慶鈴透過臉書表示，台東縣衛生局團隊今天一早啟動桂田專案篩檢站，至下午2時完成房客、飯店工作人員採檢，其中5人快篩陽性、進一步PCR檢測為陰性，「433人檢測結果全數陰性」。
饒慶鈴回顧，該位確診者為旅行社業務經理，昨天上午11時搭飛機抵達台東，之後曾搭計程車到桂田酒店、天野餐廳，於傍晚接獲台北市衛生單位通知，為案19816密切接觸者須居家隔離，也主動通報台東縣衛生局，立刻做PCR檢測後確診，中央今天公布案號為19926。
饒慶鈴強調，包括同行同事、計程車司機及飯店、餐廳工作人員，共有15位密切接觸者列為居家隔離，同班機乘客則由疾管署匡列並通知後續處理，其他已依中央規定將22人列入自主健康管理、438人為自我健康監測。
針對後續的處置，饒慶鈴表示，感謝衛生局同仁徹夜疫調，更協調部東、台東馬偕醫院及台東市衛生所在第一時間啟動桂田專案篩檢站，環保局防疫消毒大隊全力協助場域清消，也謝謝桂田酒店、天野餐廳及正氣路觀光夜市全力配合，加強清消今天停業1天。
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