台東傳確診者足跡　饒慶鈴曝最新篩檢結果：433人全數陰性

近期國內疫情升溫，為因應春節期間大量遊客及鄉親返回台東，台東縣政府於1月28日至31日及2月6日重啟台東火車站及機場快篩站，台東縣長饒慶鈴28日上午由衛生局長黃明恩陪同，特別前往航空站視察關心快篩站啟用情形，非常感謝臺東馬偕醫院及醫檢師公會支援人力，還有辛苦的衛生所同仁犧牲假期為民服務，呼籲返鄉鄉親及來台東的遊客可自願進行篩檢，並落實防疫措施及做好自主管理，讓大家健康過好年。