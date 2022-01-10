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饒慶鈴再登東森農場推外銷級鳳梨釋迦　王令麟贈回饋春節送禮超體面

▲▼台東縣長上東購賣池上米-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台東縣長饒慶鈴(左2)三度登上東森農場推銷外銷等級的鳳梨釋迦，王令麟(右2)加碼回饋東森幣陪大家過好年。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

虎年春節即將到來，時逢送禮大旺季，台東縣長饒慶鈴今(1/10)親自到新北市中和東森購物網攝影棚推廣送禮超體面的外銷等級「鳳梨釋迦」，邀東森會員在過年期間一同支持台灣在地優質農產品；同時，饒慶鈴也致贈感謝狀予東森集團總裁王令麟，感謝東森集團長期提供東森農場大平台幫助全台在地小農曝光好物，而王令麟則大方贈送東森會員50%東森幣回饋，讓大家開心入手送禮自用兩相宜的「綠寶石禮盒」送給至親好友，吃得香Q又甜蜜，開運過好年。

▲▼台東縣長上東購賣池上米-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲有「台東綠寶石」美名的鳳梨釋迦送禮超體面。

享有「台東綠寶石」美名的鳳梨釋迦，特色是皮薄、肉多、籽小吃起來香甜Q彈，又帶有類似鳳梨的酸香口感，讓購物專家怡君試吃一口就忍不住讚嘆又Q又香。小農達人現場分享，其實不用擔心一次買一大箱鳳梨釋迦會吃不完，因為隨著天數的不同，鳳梨釋迦從翠綠狀態一路自然熟成的過程，將陸續變化不同的風味及口感層次，入口即化的果肉非常適合牙口不好的老人和小孩，而且不只可以切開來吃，也可以在完熟之後打成釋迦牛奶，一樣香甜好喝。

▲▼台東縣長上東購賣池上米-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲特別為東森農場嚴選外銷等級的包裝，保護水果運送過程維持最佳狀態。

東森農場推出的產地直送台東綠寶石鳳梨釋迦採接單現採維持水果最佳狀態，一箱6公斤約8~10顆，本次售價700元再送50%東森幣，適合年前購買送給親友、客戶或任何想要感謝的對象都合宜，考量東森會員對於品質的講究與堅持，連外箱也是嚴選航空用的厚實外銷箱，為鳳梨釋迦運送過程提供良好的保護，包裝上更印有手持鳳梨釋迦象徵開運旺旺來的招財貓，增添年節祝福寓意，做為年節禮盒超體面。

▲▼台東縣長上東購賣池上米-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲購物專家怡君及台東縣長饒慶鈴在節目上大口品嚐香Q的鳳梨釋迦。

▲▼台東縣長上東購賣池上米-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲直播節目中饒慶鈴與在地小農暢談分享入口即化的鳳梨釋迦是老少咸宜的營養水果。

第3次參與東森農場宣傳台東農產品的饒慶鈴表示：一直非常期待能再度來東森攝影棚推廣給大家過年適合贈禮的台東嚴選外銷品質的鳳梨釋迦。饒慶鈴打趣地說：「鳳梨釋迦不是鳳梨，而是帶有鳳梨香氣的釋迦，口味很特別，不像傳統釋迦那麼甜，吃起來酸酸甜甜，要切開來吃。有人說它像是初戀的滋味，連BBC也曾在2020年調查過鳳梨釋迦是相當有營養的水果，這些資料在網路上都查得到，相當開心能在過年前來到全台最大的農產品購物商城與大家分享我們台東的鳳梨釋迦」。

▲▼台東縣長上東購賣池上米-總裁接受感謝狀。（圖／記者湯興漢攝）

▲饒慶鈴致贈感謝狀予東森總裁王令麟，感謝東森提供優質的大平台助攻農產品銷售。

在錄影現場，饒慶鈴也特別準備感謝狀致贈東森，她認為：「東森農場對全台縣市農產品而言是很重要的銷售平台，讓農民能在這麼大的電商平台推銷各縣市農場品，感謝東森提供檔期幫助台東市政府行銷鳳梨釋迦之外，也感謝東森這麼好的企業肩負起企業社會責任，照顧各個族群的需要」。

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自2020年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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