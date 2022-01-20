賀新春過好年　饒慶鈴慰問社福機構及致贈春節禮金

▲饒慶鈴慰問社福機構，一同幫院生慶生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴與縣府團隊近日前往慰問縣內身心障礙、老人、兒少福利等機構，20日到慎修養護中心與院民一同慶生，感謝工作人員長期照顧的辛勞。饒慶鈴表示，去年國內疫情嚴峻，感謝縣內身障等社福機構做好防疫，守護院民的健康，除了問候縣內社福機構住民，也感謝所有工作人員多年的付出，特別致贈春節加菜金及慰問金，由涂春娥主任及廖寶緞自治會長代表接受，另提供米及食品等物資，期盼院民開心過好年。

饒慶鈴提到，感謝涂春娥主任及工作團隊多年來對於中心內178位服務對象的照顧，尤其涂主任任職的6年來，在各項福利與工作推動上，有許多創新的想法及做法，讓大家都能感受到溫暖。

恰逢是慎修養護中心副主任及院生生日，縣長饒慶鈴也衷心祝福並合唱生日快樂歌，現場氣氛溫馨又歡樂；機構中心也非常貼心的準備筆電及手機，讓因為疫情關係無法來中心實地探視的家屬與服務對象們進行視訊會面，一解春節相思之苦。

台東縣政府年前陸續前往長青養護中心、阿尼色弗兒童之家、台東縣智障者家長協會等21個機構致贈加菜金及院民慰問金，代表全體縣民謝謝所有兒少、老人及身心障礙福利機構同仁的付出，並感謝工作人員配合縣府積極施打疫苗，且呼籲親友遵守探訪規定，守護全體院民的健康安全。

社會處長陳淑蘭指出，社會處將持續支持機構相關費用，例如改善公共安全設施設備等，今年更將在社區照顧關懷據點創新開辦「預防及延緩失能照護方案-高齡者懷舊創新」、「高齡者運動暨延緩失能照護計畫」，鼓勵長者社會參與及維持其身心健康。今年也將延續辦理「老花正潮」敬老好視力配鏡活動，為60歲以上長者免費配老花眼鏡、關懷據點升級3.0老幼共融，並補助老人團體卡拉OK公播費及新歌版權費，讓長輩們安心練唱歌，以及參加長青嘉年華系列活動等，照顧縣內長者的身心健康。