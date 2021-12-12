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為鳳梨釋迦解套！台東助攻行銷近40萬公斤　饒慶鈴：全面衝刺

▲台東縣政府自11月邁入鳳梨釋迦盛產期至12月6日，已順利為農民銷售出37萬4千公斤釋迦。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府自11月邁入鳳梨釋迦盛產期至12月6日，已順利為農民銷售出37萬4千公斤釋迦。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

當各農政單位忙著為台東鳳梨釋迦找尋出路時，台東縣政府已首先交出亮眼成績，自11月邁入鳳梨釋迦盛產期至12月6日，已順利為農民銷售出37萬4千公斤釋迦，在各銷售平台中，目前僅有縣府相關平台有著實際銷售量。縣長饒慶鈴表示，憑藉著最方便的電商介面和縣府極力推廣，以實際作為讓消費者和農民都能輕鬆買賣鳳梨釋迦才是勝出原因。

台東縣政府與各單位為鳳梨釋迦銷售解套各自努力，截至目前為止縣府交出最亮麗成績單，協助鳳梨釋迦銷售量高達37萬4千公斤，且已讓農民現金入套實質獲利。十股果菜運銷合作社理事主席江鴻牧笑道，縣府數據太保守，自己藉由縣府通路已售出最少8、9萬公斤鳳梨釋迦，尚未整理出的金額絕對遠超於此。

▲台東縣政府自11月邁入鳳梨釋迦盛產期至12月6日，已順利為農民銷售出37萬4千公斤釋迦。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴透過與新北市兩縣交誼，單就新北市及新北果菜市場即賣出10萬公斤鳳梨釋迦。

饒慶鈴提及，藉由台東農產公司建立「購夠台東」網路商城平台，消費者可獲一組ATM虛擬代碼，再持代碼至實體ATM或網路銀行繳費，同時也能由信用卡繳費，而收單農民透過電商通路端獲得出貸地址後出貸，同時也現金入袋，縣府架設電商通路可快速媒合買、賣雙方，亦不會造成空有訂單卻未付款狀況。

▲台東縣政府自11月邁入鳳梨釋迦盛產期至12月6日，已順利為農民銷售出37萬4千公斤釋迦。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，縣府為鳯梨釋迦銷售全面衝刺。

此外，台東縣政府農業處另提及，縣府接獲農民反應，網路販售紛亂頻傳，一般線上販售通路使用GOOGLE表單賣鳳梨釋迦，對於銷售專業度令人質疑，且有農民已在自救團體的群組中發聲，雖已有10萬箱訂單，卻未見實質派單，農民抱怨在日前尚未到鳳梨釋迦盛產時至今，不斷充斥未能兌現的承諾，不免感到憂心。

但農業處表示，諸多單位齊力為台東農民解套，已讓縣府壓力減緩不少，但憑地方政府之力卻能在諸多友軍中脫穎而出，是因縣府以全面性、實際作為、考慮到各個銷售環節，日前縣長饒慶鈴也前往新北市透過兩縣交誼，單就新北市及新北果菜市場即賣出10萬公斤鳳梨釋迦，即使目前取得成果頗感欣慰，但仍不懈努力，迎接釋迦盛產隨之而來的挑戰。

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