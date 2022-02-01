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竹山消訓中心擴建搜救犬訓練場　南投獲配17輛消防救災車

▲中央擴建竹山消訓中心，並撥配南投17部雲梯車等嶄新救災車輛。（圖／南投縣政府提供）

▲中央擴建竹山消訓中心，並撥配南投17部雲梯車等嶄新救災車輛（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

內政部消防署、環保署將合作擴建位在南投縣竹山鎮的消防訓練中心，同時撥配南投17部、雲林3部共20部嶄新消防救災車輛，供2縣汰換逾20年老舊消防車輛，中心新建場館包括仿土石流災害訓練場、仿石化災害廠房事故訓練場和搜救犬訓練場等，未來將為南投和全國救災訓練工作挹注更多量能。

「充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程」祈福祭典及交車典禮於22日舉辦，南投副縣長陳正昇偕消防局長林聰吉參加，雲林縣政府由消防局長林文山代表；主持典禮的內政部次長陳宗彥和環保署毒物及化學物質局長謝燕儒將消防車鑰大模型依序交給陳正昇及林文山，再由陳正昇及林文山回贈消防車模型，表達感謝，並連同多位來賓共同焚香祝禱獻祭後執鏟動土。

▲中央撥配南投17部雲梯車等嶄新救災車輛。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府指出，本工程總經費達7.5億餘元，將新建RC構造的消防戰技訓練館、仿消防分隊多功能訓練館、戶外訓練場、搜救犬訓練場、3層且傾斜30度的仿土石流災害訓練場、仿石化災害廠房事故訓練場、毒化災訓練館及資材調度中心、水污染及污染控制教學區，預計113年10月底竣工。

陳正昇指出，南投縣所獲配的新消防車，包括3部32米雲梯車及各式大小救災車輛共17部，市價超過1.3億元，對南投消防搶險救災等任務大幅增添利器；加上南投縣近幾年增加消防員額達33%（總人數559人），縣長夫人陳麗珠也親任婦女防火宣導大隊長，也在財政遠不如都會縣市優渥的困難下，努力提升消防人員超勤津貼，期待中央與地方共同持續精進厚實消防救災、保護人民。

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