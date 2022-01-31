街友沒錢搭車返鄉　北市就服處推短期零時工「領津貼」過好年

▲北市就服處辦理專屬街友的「台北市年節臨工專案」，領取工作津貼。（圖／台北市就業服務處，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北車站有許多街友流落街頭，一名身無分文的民眾小陳（化名）甚至連搭車到社福中心的車資都沒有，北市勞動局長陳信瑜為舒緩北市街友經濟負擔，讓就業服務處持續進行每年在春節前夕辦理專屬街友的「台北市年節臨工專案」，在專案執行期間指派參加專案的街友至北市府各局處及其所屬機關從事臨時性工作，並在專案最後一天以現金發給街友夥伴，讓他們能有餘裕返鄉度過春節。

陳信瑜表示，北市府辦理年節臨時工作專案已邁向第12年頭，今(111)年共有147位街友參與專案，自1月17至27日圓滿落幕，本專案讓台北市經濟上處於弱勢的街友能渡過華人社會中最重要的過年節慶，協助的不僅是參與的街友個人，更是其背後的每一個家庭。

社會上仍有部分聲音，認為街友游手好閒、不事生產，不聽指揮、服從性低，不過陳信瑜表示，台北市就服處輔導的街友中，不乏仍有想努力找一份穩定工作希望脫離流浪、露宿公園及街頭的街友，因此就服處特別針對有工作意願及工作能力的街友，提供年前的短期工作，希望透過10天的工作期間，讓街友學習遵守職場規範、養成規律正常上、下班，及守秩序習慣等，為重返職場作好準備。

參與年節專案的小陳說，當初剛到北車的時候身無分文，連要搭車到社福中心求助的車資都沒有，後來得知就服處舉辦年節專案，參加完專案領了津貼才暫時解決了身無分文的窘境，讓流落街頭毫無目標的自己生活稍微安穩了一點，專案結束後在就輔員的協助跟鼓勵下找到了一份工作，人生好像才又能慢慢的再站起來，非常感謝就服處舉辦的這個方案，像大海中的浮木一樣讓人有了一線生機。

陳信瑜表示，分析往年參加專案的街友後續就業狀況發現，參與過本專案經輔導就業成功的街友不論在就業率或是穩定就業的時間上，均較未參與專案就業成功的街友表現更好，就服處也在1月27日工作期滿當天發現金津貼，讓有心想回家鄉團圓的街友可以返鄉與親人過節。

就服處補充說明，透過數據顯示「台北市年節臨時工作專案」確實有效提高街友重回職場的動力，專案除提供街友臨時工作機會外，就服處在街友派工前會舉辦「職場倫理工作坊」，告知工作場所規則、服從工作分配並完成工作、維持服裝儀容整潔及養成遵守秩序習慣等，讓脫離職場已久的街友能以最佳狀態進入工作，做好重返職場的準備。