獨／不只開出3.4億一注獨得頭彩　國小女也用「座號」抱回百萬

記者陳凱力／新竹報導

台彩11日晚間公布大樂透頭獎3.49億元派彩結果，第111000022期大樂透，號碼由小到大依序為23、24、30、42、44、46，特別號48，由新竹市香山區朝山里中華路五段738號一樓「財神發商行」開出頭獎，一注獨得。業者透露，不止3.49億頭彩，9天前還有一名國小小女孩刮出100萬大獎。

▲位於新竹香山區中華路五段的一家彩券行，一個月連開出2張大獎。（圖／記者陳凱力攝，下同）



走進開出頭彩的彩券行才發現，這已經這個月的第二個「頭獎」。業者說，今年農曆初二當天，有一名父親帶著小女兒到店內買了三張刮刮樂，分別是2000元、1000元及500元各一張，國小女孩挑了自己的座位號碼的彩券後與爸爸回家，沒多久就帶回中獎的刮刮樂回彩券行確認，除了其中100萬的大獎外，另外2張刮刮樂也分別中了1000元和500元，偏財運驚人，幾乎是張張命中。

沒想到正式開學後的當日開獎，再次開出大樂透3.49億元頭獎，業者說，過年期間來買彩券、刮刮樂的人很多，已經不記得這位幸運兒的任何資訊，但是一個月連兩次開出大獎，附近民眾都樂於來沾沾喜氣，許多阿公阿婆甚至連什麼彩、怎麼玩都不知道，就100、200的買，買氣搶搶滾，業者也笑呵呵。

▲▼初二當天才有一名國小女生和爸爸買了三張刮刮樂，結果分別刮出500、1000及100萬元大獎，命中率簡直嚇死人。





被問到有沒有什麼中獎「撇步」，業者說，有些民眾會去財神廟拜拜，拜完之後「順便」過來試個手氣，把彩券當一個「試運」的手段，不少人的確因為這樣而中獎。業者說，也有一些民眾會固定花個1、2000元包牌，不一定求大獎，但是獲獎率相對高，中個3、5000千，也不虧。

▲▼店內雖不見排隊人潮，但是來客一組接一組，幾乎沒間斷，許多民眾都樂於前往沾喜氣。

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