　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買氣比預期好！三星S22 Ultra搶手　有平台預購已賣光所有機型

三星,SAMSUNG,Galaxy S22,（圖／翻攝自三星官網）

▲三星Galaxy S22旗艦系列開放預購後，電商平台觀察買氣相當熱烈。（圖／翻攝自三星官網）

記者洪菱鞠／台北報導

三星推出全新旗艦機Galaxy S22系列，將於3月4日在台正式上市，2月15日起至2月28日開放預購，網購通路有多家電商平台與官方同步展開，並推出多項獨家優惠吸引不少人換機，大多瞄準最高規格的S22 Ultra，而整體買氣熱烈，讓平台業者驚呼超出預期，其中更出現站上S22機型銷售一空情形。

Galaxy S22系列不管是效能速度、畫質、拍照、錄影、快充等功能都大升級，這次購機優惠除了送Buds Pro真無線藍牙耳機、原廠手機保護殼等近萬元官網登錄禮，電商平台再加碼獨家好禮，換算回饋最高破萬，因此再掀起一波預購新機買氣，比前一代S21系列更踴躍。

東森購物網表示，相較前代機種至第二日預購量已近額滿，這波頂規旗艦及價格親民的S22系列，獲忠實星粉擁護，買氣比預期中更好，站上預購活動自昨（15日）起跑後，今有部分顏色及容量已額滿，預估明（17日）就會全數額滿。

東森購物網預購三星s22買氣比預期中更好（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網表示，S22系列買氣比預期中更好，預估明（17日）預購就會全數額滿。（圖／東森購物網提供）

PChome 24h購物表示，此次三星新機預購買氣熱烈，相較去年新機預購，首日第一小時接單量即有近3倍成長；蝦皮購物也觀察，預購活動開跑後，短短1分鐘熱銷破百萬，目前所有S22機型更是銷售一空，又以S22 Ultra最受歡迎。

最高規格的S22 Ultra機款，12GB + 256GB、12GB + 512GB售價分別為38,900元、41,900元，不算便宜，但首度嵌入S Pen觸控筆是一大亮點，受到許多消費者關注，成為預購登記熱後首選，在各平台搶手熱銷，東森購物網就指出，此次S22 Ultra預購量達5成之多，因適逢換機周期，大尺寸旗艦新機仍為星粉首選，以星際黑最受青睞。

PChome 24h購物則以S22 Ultra限定色「夜暮紅」最夯，256GB、512GB一樣熱賣；momo購物網站上S22 Ultra也在半小時內預購完售，同樣是「夜暮紅」賣最好，熱銷前3名是S22 Ultra 256G、S22 Ultra 512G及S21+ 256G；Yahoo奇摩購物中心也分享此次預購狀況，熱銷前3名為Ultra 256、Ultra 512、S22+256，黑、白兩色最受歡迎。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／罕見！共軍派「反潛神鷹」擾台
遭投毒掉髮八成！王傑罕露臉　59歲近況曝光
幼兒園作業「20題燈謎」超難！爸媽求救　網一搜傻眼了
羅志祥新歌最後一幕　「本尊靈堂無人悼念」驚呆網
快訊／桃園增1本土個案　擴大採檢448人結果出爐
2疾病用「手電筒就能檢查」　2情況快就醫：再拖恐摘整顆眼球
「對小S大不敬」修杰楷認錯了　爆料賈靜雯會咬人
50K兒子做工蓋房「女友媽嫌丟臉」　爸神回：真低等！萬人卻讚

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

預購三星S22！電商購機優惠整理　「官網登錄禮+獨家禮」最高賺破萬

蚵仔飄苦味吃下肚有健康疑慮？養蚵戶憂水變質　網友笑「原來蚵仔也覺得生活苦」

買氣比預期好！三星S22 Ultra搶手　有平台預購已賣光所有機型

500款冷凍、生鮮品任選！超商變身「街邊超市」了　酒跟調味品也有

省錢救荷包！網購促銷推9元雞蛋、1元青江菜　民生用品限時買1送1

麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

摩斯咖啡買8送8、套餐買6送2！「藜麥燒肉珍珠堡」正常供應凍漲

「深夜運動」太頻繁　女星速消肚子一圈肉「瘦到停不下來！」

先筆記！超商限時3天「拿鐵買1送1」　加碼全品項第2杯7折喝

衝了！速食店限時「指定烤雞套餐下殺8折」　加碼送甜甜圈免費吃

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

接力最後一棒交給他...國3全班棄奪冠　陪腦麻同學跑到終點

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

蚵仔飄苦味吃下肚有健康疑慮？養蚵戶憂水變質　網友笑「原來蚵仔也覺得生活苦」

買氣比預期好！三星S22 Ultra搶手　有平台預購已賣光所有機型

500款冷凍、生鮮品任選！超商變身「街邊超市」了　酒跟調味品也有

省錢救荷包！網購促銷推9元雞蛋、1元青江菜　民生用品限時買1送1

麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

摩斯咖啡買8送8、套餐買6送2！「藜麥燒肉珍珠堡」正常供應凍漲

「深夜運動」太頻繁　女星速消肚子一圈肉「瘦到停不下來！」

先筆記！超商限時3天「拿鐵買1送1」　加碼全品項第2杯7折喝

衝了！速食店限時「指定烤雞套餐下殺8折」　加碼送甜甜圈免費吃

整桶都是雞腿！3小時完售「咖哩炸雞」升級回歸了　還送秘制粉包

女星兒子泰國確診！　「篩檢2次陰轉陽」不忍：好想抱抱他

共軍罕見派「反潛神鷹」擾台　卡-28反潛直升機遭我空軍驅離

曼谷英文從Bangkok正名「新寫法」　全名翻成中文有79字

遭投毒掉髮八成！《一場遊戲一場夢》王傑罕露臉　59歲近況曝光

想吃不用跑安平區！台南超人氣「文章牛肉湯」插旗東區開旗艦店

林佳龍率「台灣正青」相挺農民　認購200箱鳳梨釋迦贈社福

羅志祥18秒新歌MV超禁忌！　最後一幕「本尊靈堂無人悼念」驚呆網

桃園新增1例本土個案　鄭文燦：市府擴大採檢448人均為陰性

越南擬開放遊客入境　越籍航空公司指需我方開放境管才有實質效益

豐原分隔島移樹封主幹道塞爆惹民怨　民代協調工務段2／25通車

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

消費熱門新聞

「深夜運動」太頻繁　女星速消肚子一圈肉

超商連3天「拿鐵買1送1」！

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

2大超商推「咖啡訂閱制」了！

超夯「咖哩炸雞桶」升級回歸了！

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者回應了

預購三星S22　電商回饋最高賺破萬

全聯漫威公仔還能這樣用！網讚：看了好想要

《吃在天母》洪樓小館平價美食

超商美式買1送1、芋頭牛奶半價喝

摩斯咖啡買8送8、套餐買6送2！

騰訊大幅減持蝦皮股份

LINE Pay推新App　一卡通：權益服務不影響

三星S22 Ultra搶手　有平台預購已賣光所有機型

更多熱門

相關新聞

22年式山葉Tmax560預售53.5萬起

22年式山葉Tmax560預售53.5萬起

在去年11月海外發表後，Yamaha台灣山葉今（16）日宣布22年式Tmax 560展開預購，全新第8代「T媽」共有Tmax、Tmax Tech Max兩種版本，售價分別為53.5萬與56.5萬元，即日起至3月底前預購還有購車金10,000元與Performance車身減震拉桿（不含安裝工資），原Tmax車主升級再送10,000元精品券。

省錢救荷包　網購促銷推9元雞蛋

省錢救荷包　網購促銷推9元雞蛋

貨到付款也有詐！當心一頁式網站

貨到付款也有詐！當心一頁式網站

預購三星S22　電商回饋最高賺破萬

預購三星S22　電商回饋最高賺破萬

柯文哲兒挨詐15.9萬　警抓7車手1人輕生亡

柯文哲兒挨詐15.9萬　警抓7車手1人輕生亡

關鍵字：

三星SAMSUNGGalaxy S22預購網購

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

即／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百入列

謝和弦震怒飆罵莉婭！直播脫口：我還是不要結婚

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面