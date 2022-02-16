買氣比預期好！三星S22 Ultra搶手　有平台預購已賣光所有機型

▲三星Galaxy S22旗艦系列開放預購後，電商平台觀察買氣相當熱烈。（圖／翻攝自三星官網）

記者洪菱鞠／台北報導

三星推出全新旗艦機Galaxy S22系列，將於3月4日在台正式上市，2月15日起至2月28日開放預購，網購通路有多家電商平台與官方同步展開，並推出多項獨家優惠吸引不少人換機，大多瞄準最高規格的S22 Ultra，而整體買氣熱烈，讓平台業者驚呼超出預期，其中更出現站上S22機型銷售一空情形。

Galaxy S22系列不管是效能速度、畫質、拍照、錄影、快充等功能都大升級，這次購機優惠除了送Buds Pro真無線藍牙耳機、原廠手機保護殼等近萬元官網登錄禮，電商平台再加碼獨家好禮，換算回饋最高破萬，因此再掀起一波預購新機買氣，比前一代S21系列更踴躍。

東森購物網表示，相較前代機種至第二日預購量已近額滿，這波頂規旗艦及價格親民的S22系列，獲忠實星粉擁護，買氣比預期中更好，站上預購活動自昨（15日）起跑後，今有部分顏色及容量已額滿，預估明（17日）就會全數額滿。

▲東森購物網表示，S22系列買氣比預期中更好，預估明（17日）預購就會全數額滿。（圖／東森購物網提供）

PChome 24h購物表示，此次三星新機預購買氣熱烈，相較去年新機預購，首日第一小時接單量即有近3倍成長；蝦皮購物也觀察，預購活動開跑後，短短1分鐘熱銷破百萬，目前所有S22機型更是銷售一空，又以S22 Ultra最受歡迎。

最高規格的S22 Ultra機款，12GB + 256GB、12GB + 512GB售價分別為38,900元、41,900元，不算便宜，但首度嵌入S Pen觸控筆是一大亮點，受到許多消費者關注，成為預購登記熱後首選，在各平台搶手熱銷，東森購物網就指出，此次S22 Ultra預購量達5成之多，因適逢換機周期，大尺寸旗艦新機仍為星粉首選，以星際黑最受青睞。

PChome 24h購物則以S22 Ultra限定色「夜暮紅」最夯，256GB、512GB一樣熱賣；momo購物網站上S22 Ultra也在半小時內預購完售，同樣是「夜暮紅」賣最好，熱銷前3名是S22 Ultra 256G、S22 Ultra 512G及S21+ 256G；Yahoo奇摩購物中心也分享此次預購狀況，熱銷前3名為Ultra 256、Ultra 512、S22+256，黑、白兩色最受歡迎。