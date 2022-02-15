預購三星S22！電商購機優惠整理　「官網登錄禮+獨家禮」最高賺破萬

▲三星Galaxy S22旗艦系列今起開放預購，多家電商平台與官網同步展開。（圖／翻攝自三星官網）

記者洪菱鞠／台北報導

三星日前發表全新旗艦機Galaxy S22系列，共三款機型，包含S22、S22+，以及最高規格的S22 Ultra，3/5將在台正式開賣，電商通路今中午12:00起至2/28期間與官網同步開放預購，購機優惠除了送Buds Pro真無線藍牙耳機、原廠手機保護殼等近萬元官網登錄禮，各平台還有獨家加碼好禮，以下整理預購優惠重點。

東森購物網針對限時預購新機並登記，即享官網登錄禮與原廠45W快充旅充組，贈品總價值高達10,660元，平台再推5大專屬好禮，全館下單買S22旗艦系列新機，登記最高送2,000禮物卡，搭配全站活動，消費5,200最高送520、指定銀行刷卡最高回饋5,000刷卡金、新會員註冊送500東森幣，消費滿額登記送折價券、零卡分期最高送2,400提貨券，換算回饋最高賺18,680元。

PChome 24h購物主打預購送三星45W旅充、限量享2年手機碎屏險與官網登錄禮，搭配舊機回收、安卓旗艦館指定Android手機滿萬送500P幣、三星品牌週全館最高送2,000P幣，以及Pi卡結帳5%回饋無上限，換算下來，全部回饋54～76%不等，以S22 Ultra為例，預購最高可拿總值22,615元P幣回饋及贈品。而登記活動有限量名額需注意外，另有限時加碼，PChome LINE官方帳號2/16中午12:30直播有驚喜加碼，LINE購物2/18晚間21:00～23:59有LINE Point 3%回饋。

▲全新一代旗艦機皇S22 Ultra首度嵌入S Pen觸控筆。（圖／PChome 24h購物提供）

momo購物網不只有官網登錄禮，下單再送三星原廠45W旅充頭、2,000元momo幣，並享一年期螢幕碎裂險，指定台灣大哥大到店取貨送限量600元郵政禮券，30家指定銀行刷卡最高回饋18% momo幣，2/16 18:00、2/24 13:00直播開賣期間加碼限時優惠；另搶到登記活動再多賺限量回饋，全館下單最高送2,000 momo幣、安卓旗艦館2/17～2/22送1,314 momo幣。預計3/2～3/3陸續出貨。

蝦皮購物祭出4大好康，於三星官方旗艦店預購S22系列手機，下單送45W快充旅充、Buds Pro與驚喜包配件組之外，再享全站現折券2,000元獨家禮；舊機回收最高拿21,888元、刷卡金最高拿5,000，2/15～2/17還有限定的Android旗艦館刷卡禮，刷國泰世華、玉山、台新等指定銀行信用卡，單筆消費滿24,000元，領券享7%優惠，最高優惠3,000元。

遠傳friDay購物除了送原廠預購登錄禮，預購S22再加送遠傳幣2,000元、MAXIA 30W全兼容快充組，以及三星原廠雙向閃電快充行動電源（10000mAh）；預購S22+、S22 Ultra則加碼送遠傳幣2000元、Mycell 65W氮化鎵與Type C to C線充電組，另可享銀行刷卡分期最高回饋5,200刷卡金與指定手機品牌新春好禮滿萬送千等活動。

博客來主打新機預購也有官網登錄禮，再加送電子禮物卡2,000元與原廠45W快充旅充組，3/2起開始發貨。Yahoo奇摩購物中心預購獨享禮則送Buds Pro真無線藍牙耳機、原廠保護殼、45W旅充與2,000超贈點。

樂天市場神腦生活店活動加碼推出「限時豪華預購禮包」，購買指定機款可獲得超值好禮，包含原廠矽膠薄型背蓋、 閃充行動電源、快速旅充頭、TypeC傳輸線，及高島智能按摩眼罩、伊萊克斯抗菌空氣清淨機等，此外，搭配全站活動刷樂天卡，購物滿2,000元可賺200點數，全月刷樂天卡消費滿2筆且累積金額滿5,000元，再賺10%回饋。