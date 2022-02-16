省錢救荷包！網購促銷推9元雞蛋、1元青江菜　民生用品限時買1送1

▲熊媽媽買菜網精選洗選蛋一盒10入特賣9元。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

年後物價漲不停，網購平台最近有一波優惠活動，包括衛生紙、衛生棉、尿布都有激省價格，尤其現在雞蛋供不應求，不僅缺貨，還要調漲蛋價，在這樣的情況下，買菜網卻是推出促銷活動，一盒10入只賣9元，還有1元青江菜，米、雞胸肉限時買一送一，幫消費者的荷包抗漲。

國內鬧蛋荒，雞蛋貴又難買，現在除了上超市量販巡補貨，其實也可以上網買蛋，東森購物旗下熊媽媽買菜網就精選多款蛋品推促銷活動，其中「愛蛋族」洗選蛋一盒10入特賣9元，每天限量100盒，同時成立激省抗漲專區，集結衛生紙、油、米等民生必需品，下單滿千元再送100元買菜金。

另外，便宜的有機青江菜也是站上不能錯過的好康，目前活動價只賣1元，每日限量200份，每人限購1份，還有「正點 超嫩舒肥台式香蔥雞胸肉」、「美吉 紅燒牛腩」、「天生好米 花東生態台稉九號米」、「豐禾鮮物 台灣鮮凍鯛魚片」，限時快閃買一送一，活動只到2/17。

▲限時快閃買一送一只到2/17。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

生活市集也設立「激省日用館」專區，集結低價衛生紙、尿布、清潔用品等陸續傳出漲聲的日用品，以穩定的貨量及價格提供選購，而近來因通貨膨脹萬物齊漲，帶動站上民生用品買氣，首先喊漲的衛生紙及紙巾整體銷量成長近5倍，隨後傳出尿布也將有大幅度漲價，帶動嬰幼兒尿布訂單數增加近6倍，成人紙尿褲也有3倍以上漲幅。

蝦皮購物則是在2/18當天祭出4大限定優惠，包括買一送一、超便宜1元起、限時下殺1折起、新春美髮1折起，像是宮廷御用抽取式衛生紙150抽x6包，買一送一特價111元、愛康官方旗艦店涼感衛生棉任選20包只要825元、MOS摩斯漢堡蒟蒻任選組合半價賣600元，Oatly燕麥奶限時18元、NISSIN日清杯麵只要1元，精選品牌商品如Apple Watch S7下殺6千元有找，富士INSTAX MINI11拍立得瘋搶價199元。

▲蝦皮購物「新春購物節」在2/18當天祭4大優惠。（圖／蝦皮購物提供）

荷包省錢也還是把自己打扮美美的，小林髮廊、米蘭時尚髮型、HAPPYHAIR、彩登造型、名留集團5大連鎖髮廊，推出最低99元就可享有按摩+洗+剪服務，蝦皮購物2/18全天共9個時段準時開搶，分別是00:00、00:30、01:00、01:30、12:00、12:30、18:00、20:00、22:00，但優惠數量有限，要搶要快。