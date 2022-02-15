柯文哲兒網購挨詐15.9萬！警抓7車手「最小12歲」　1人輕生亡

▲柯文哲兒子遭詐騙，檢警1周就找到並逮捕提款車手。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市長柯文哲的兒子去年底在網路買書，遇到詐騙集團以「購書程序未完成」為由，騙去ATM現金存匯共15萬9千多元，柯子報案後，檢警立刻根據存匯帳號追查，找到分別在新北、苗栗提款的車手，台北地檢署15日依詐欺起訴其中陳姓、林姓、孫姓3名車手，第4名胡姓車手在案發後在台中山區上吊身亡，另有2名未成年已由少年法庭審理。

台北市警大安分局去年12月間接到柯文哲兒子報案，他在網路書局買書，疑似個資外洩，13日就接獲詐騙集團來電，聲稱他購書未完成交易，要求操作ATM才能退款給被害人，柯子不疑有他，依照詐騙集團電話上的指示，跑到信義路2段銀行、便利超商提款機，操作現金匯款到不同帳戶，最後遭詐騙15萬9千多元才察覺有異。

檢警火速成立專案小組，發現陳姓、林姓、孫姓3名車手團在柯子匯款匯，立刻接到指示，在台中地區接收包含人頭帳戶提款卡在內的包裹後，搭白牌車到苗栗後龍找ATM領錢，胡姓男子則和未成年同夥到新北市的蘆洲領錢，2批人馬各提領約4萬元。

警方調閱監視器鎖定對象後，1個禮拜內就逮捕涉案的7人，其中在蘆洲領錢的胡男獲得交保後沒多久，就被發現在台中山區上吊身亡，另外開車的白牌司機因查無涉案事證，獲得不起訴，全案僅陳姓、林姓、孫姓3人遭起訴，另2名未成年同夥移送少年法庭，其中一人還只有12歲。