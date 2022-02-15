BMW酒駕毀1家重傷夫現況曝　思念愛妻頻喊「不要錢還我老婆」

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，高雄地檢署日前偵結，依殺人罪起訴黃男，高雄地方法院今（15）日首度開庭，被害家屬在庭上透露3名傷者的近況，林男的妹婿透露，姊夫至今仍無法接受愛妻已經過世的事實，一直說「我不要錢，只要把老婆還給我」，讓人鼻酸。

▲BMW酒駕車禍後，林姓一家人傷勢嚴重。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，至今仍住院治療。

肇事的黃子洋被檢方依殺人罪起訴，高雄地方法院今天上午召開準備程序庭，黃子洋和被害家屬都親自出庭，黃子洋在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，但被家屬批噁心。

▲被害家屬出庭後與律師討論案情。（圖／記者陳宏瑞攝）

被害家屬和律師在庭上也向審判長報告受傷3人目前的狀況，林男的妹婿表示，因為健保和疫情的關係，林男在過年前就被醫院通知出院，加上臨時找不到居家看護，目前由他和林男妹妹輪流照顧，但林男至今仍無法接受太太已經離世的事實。

林男妹婿指出，曾和林男提過賠償和解的問題，但林男只說「我不要錢，只要把老婆還給我」，可見林男至今仍無法接受太太已經離世的事實。

而林家的大女兒則是傷勢嚴重，目前手腳和牙齒部分都還需後續的治療手續，小女兒則已經回到學校上課，但仍須每半年回院追蹤治療。

被害林家的委任律師在庭上表示，被害的三人腦部都受到一定程度的傷害，目前損害程度還無法確認，三人都有重大傷病卡，但是否達到重傷害的程度恐還需要進一步的評估治療。