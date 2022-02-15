民眾黨候選人爭議不斷　謝立功：有退場機制

▲民眾黨15日舉辦「民眾慶元宵 各國大不同」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨積極備戰2022年底地方選舉，但推出的候選人卻「黑料連環爆」，從酒駕、恐嚇、妨害自由到違反政府採購法等，「犯罪樣態」可說是五花八門，引來輿論關注。對此，秘書長謝立功15日表示，民眾黨的標準比中選會嚴格，至於說他拿出良民證，易科罰金、緩刑，或是比較輕的罪，這種情形之下也希望能給更生人機會，這些被提名人都符合本來的提名辦法。

謝立功強調，民眾黨對於酒駕是採最高標準，酒駕跟其他的前科會有一些差別，「主要是我們覺得他適不適合再選下去，這才是最重要的關鍵」。謝說，如果抗壓性不夠、禁不起社會檢驗，其實還是有退場機制，有可能是他自己選不下去，也可能是經綜合評估後認為不適合作為黨提名人，「這種情形之下，我們就會讓他來退黨」。

「重點就是我們黨的彈性很大。」謝立功表示，民眾黨非常早就做提名，可是如果你選不下去，黨的退場機制會透過選決會、中央委員會，我們只要開會通過，其實就自然退場了。

謝立功說，其實當知道這些人有前科後，我們也積極去調查相關資料，有些是去調查也不見得會調查的出來，因為有可能是同名同姓，畢竟民眾黨不是司法情治單位，無法查出所有紀錄，「我們事後知道的時候，就會即時採取一些做法」。

謝立功說，法不能溯及既往，所以這就是我們花了很長的溝通過程，當事人他自己也評估，「你自己也選不下去了，就不要再選了，不要造成雙方的困擾」。所以我們也很感謝酒駕的，他們自動地退出，其實這也就是我們花了很多時間磨合溝通的結果。