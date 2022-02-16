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台女博士生遭撞死　酒駕韓男判8年違憲重審！親友心痛再發連署

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒在韓國遭酒駕駕駛撞死。（圖／曾慶暉提供）

▲ 曾以琳生前與父親曾慶暉的合照。（圖／曾慶暉提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女學生曾以琳赴南韓攻讀博士學位，卻在首爾街頭遭酒醉駕駛撞死。肇事者二審判8年徒刑，但被最高法院發回重審，令家屬感到心碎。曾以琳親友近日再度上南韓青瓦台請願網站連署，希望維持原審。

曾以琳2020年11月6日晚間在首爾江南區步行過馬路時，遭酒醉闖紅燈的金姓男子高速撞上，導致她失血過多，來不及送醫便當場死亡。52歲金男此前已有二次酒駕前科，一審法院認為他是酒駕累犯，適用俗稱《尹昌浩法》的《道路交通法》加重處罰條例，判處8年徒刑，二審法院也維持一審判決。

然而，《尹昌浩法》條例去年11月被南韓憲法法院判定違憲，南韓最高法院宣布，曾以琳案一二審判決都將特殊犯罪加重刑責及道路交通法合併量刑，但金男判決適用的條文違憲，判決也失去效力，因此發回首爾中央地方法院重審。

▲▼ 曾以琳在南韓邀酒駕撞死，親友再度發起連署。（圖／翻攝自青瓦台網站）

▲ 曾以琳親友再度發起連署。（圖／翻攝自青瓦台網站）

曾以琳友人在事故發生後便曾上南韓青瓦台請願網站連署，15日再度以「請別讓台灣留學生曾以琳小姐的死白費」為題發起連署，在文中心痛表示，金男三度酒駕，令僅28歲的曾以琳當場魂斷異鄉，法院宣判8年後，金男口中雖說會深刻反省，卻仍提出上訴，上訴過程中又被發回重審，事發至今始終沒有結論。

他們指出，酒駕的危險性和傷害眾人皆知，累犯要重罰也符合常識，金男卻只因《尹昌浩法》違憲，就可能獲得減刑，令人無法理解，要求讓反覆酒駕的金男付出犯罪的代價，也希望民眾能夠響應，別讓曾以琳的死亡白費，並藉此為南韓社會敲響警鐘。連署將於3月17日截止。

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