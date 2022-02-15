陳以信批台南殺人酒駕賭博六都最嚴重　警：強力執法犯罪已改善

▲國民黨不分區立委陳以信，再度抨擊台南市殺人、酒駕、賭博六都最高，台南治安這麼差。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨不分區立委陳以信，15日元宵節再度抨擊台南市殺人、酒駕、賭博六都最高，台南治安這麼差，台南市警局回應指出，南警強力打擊犯罪、淨化交通，保障市民生活不遺餘力，在強力執法下，各項犯罪案件明顯下降，警方與市府團隊全力打造幸福宜居城市。

陳以信指出，根據內政部公布警政統計來計算，如果比較歷年六都的故意殺人案件，可發現過去3年來，台南的人均故意殺人案都是最多，2021年是每10萬人中發生0.86件，台南連續3年都是六都中最糟糕，台南會被網友戲稱為「現實高譚市」真的不是沒有原因。

陳以信說，台南酒駕犯罪更嚴重，台南的人均酒駕數連年居高不下，過去6年中有5年台南都是六都中第1名，幾乎每個酒駕肇事，都會造成一個家庭悲劇，酒駕顯然已經對台南市民生命財產安全造成極大威脅。

陳以信說，令他很驚訝的是賭博，台南的賭博犯罪情況，本來在前市長賴清德時期，任內最後3年都還是六都最後1名，不過在過去2年快速惡化，已經連續2年，台南的人均賭博犯罪數都是六都中第1名。陳以真說之前外界批評台南治安差，黃偉哲市長答應過痛定思痛，現在痛定是有了，要怎樣有效改善台南治安呢？

台南市警局新指出，近年因新冠肺炎疫情關係，各項犯罪案件查緝困難度增加。市警局秉持黃偉哲市長「自己的城市更好，與所有民眾一起共好」理念，為使人民安居樂業，積極動員並針對各類型犯罪實施強力查緝。就2021年查緝犯罪成果中，在刑事案件部分，暴力犯罪及槍擊案件均大幅度下降，掃蕩黑道幫派及查緝毒品藥頭案件則有大幅成長；在防止民眾被害部分，轄區遭詐欺車手提款次數及攔阻民眾遭詐騙件數均為六都第1；另在強化交通執法工作部分，亦將酒駕違法、違規做為執法重點，以保障市民用路安全。

台南市故意殺人（含殺人未遂）案件數於2018年發生41件，逐年下降至2021年僅發生16件，下降比例達60.98％；另在整體暴力犯罪案件數2018年發生93件，至2021年發生48件，下降比例達48.39％，且所有故意殺人及暴力犯罪案件均全數偵破，顯見市警局在近4年來防制暴力犯罪部分著有成效。

在查緝賭博案件部分，市警局從2018年查緝224件，至2021年查緝已達345件，提升幅度達54.02％。市警局為了淨化社會治安，動員所屬全力查緝職業賭場與網路簽賭站，有效防止暴力討債及其他不法情事發生。賭博案查緝件數增加，更顯示員警查緝能量的成長，有效維護市民安全及營造安寧有序的社區環境。

在取締酒駕件數部分，台南市自2019年的5714件、2020年的6366件，到2021年即使在疫情嚴峻之際，員警除了投身防疫工作外，對酒駕的防制亦未偏廢，2021年取締酒駕數仍達6185件。另就酒駕致死（24小時內死亡）案件來看，在台南市政府道安團隊的努力下，已從2019年的24件下降到2021年的19件，降幅達2成；酒駕致傷案件亦自2019年的1380人、到2020年的1267人及2021年（統計到11月）1089人，亦呈逐年下降趨勢，顯示已收初步的成效。

台南市警局長方仰寧表示，治安及交通工作為警察工作的重中之重，更是社會穩定的根本要件，台南市警局將持續實施「科技建警」、「偵防並重」等策略，除在犯罪查緝運用大數據分析等科技工具針對日新月異的犯罪手法強力打擊外，更在交通工作上就重點項目精準執法，以持續為台南市的治安、交通嚴格把關，與市府團隊共同營造幸福宜居的城市。