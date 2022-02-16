蘇震清爆民眾遭匡列強制入住自費旅館　屏東縣府：有問過疾管署　

▲無黨籍立委蘇震清。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委蘇震清16日表示，因應新冠肺炎疫情擴大，近期有許多民眾被匡列後，遭到屏東縣政府衛生局強制入住自費防疫旅館，衛生局的做法已違反相關規定，更有侵犯人權之疑，應該立即改善，對人民已造成的損害，也應該立即給予全額補償。對此，屏東縣政府也回應表示，本縣近期的確診個案匡列居家隔離者，曾請求疾管署協助集中檢疫所安置，疾管署回應集中檢疫所需保留給無症狀或輕症確診者，遂將本縣居家隔離者安置於防疫旅館。

蘇震清16日下午發布新聞稿指出，根據中央流行疫情指揮中心規定， 被匡列者必須先經評估，是否不適合居家隔離，例如居家隔離者無法有獨立的房間及廁所，或者可能有造成疾病傳播之其他風險等，才能夠要求民眾離開住家隔離，但現今被隔離者多未經此程序，就被帶離住家入住自費防疫旅館，已嚴重違反規定。

蘇震清說明，離開住家隔離也可以送到公費的集中檢疫所，在他與衛福部聯繫後，衛福部表示只要與中央溝通，目前都能協調出免費的集中檢疫處所，但屏東縣衛生局未跟衛福部溝通，就逕自將民眾送至自費防疫旅館，完全未考量民眾是否負擔的起。

蘇震清批評，衛生局的作法太過粗暴且便宜行事，屏東衛生局應該立即改正，對於未經正當程序而遭強制送至自費防疫旅館者，屏東縣政府必須立即給予全額補償，而非部分補償。被匡列者並非確診者，有很多人並不是刻意外出遊樂，只是日常生活所需因足跡重疊而遭匡列，被隔離的人不但辛苦，還犧牲自我權益守護了全體人民，不應該懲罰式的給予負擔，否則不利於疫調進行。

蘇震清表示，此次事件未顧及縣民的權益，相比部分其他縣市，不但早就宣布隔離完全免費，也可再向衛福部申請「隔離及檢疫期間防疫補償」，相比之下著實令屏東縣民情何以堪，屏東縣政府應為此次疏失致歉。

對此，屏東縣政府也發表三點說明回應，內容如下：

一、 屏東縣枋山去年爆發全國第一起delta事件，起因就是從國外返台，選擇來屏東居家檢疫案件，此外，也曾發生民眾在家居家隔離後發病而傳染給家人。因此，縣府才決定採高規格處置方式，請匡列者都到防疫旅館居隔。事實上，在居隔過程陰轉陽案例不在少數，今天中央流行疫情指揮公佈的14例裡面，就有半數7例是居隔期間陰轉陽。

二、 今年春節前，全國民眾的壓力是，已經有縣市疫情再起，又有返國過節潮，擔心人的移動造成縣市間的社區感染，因此，屏東縣流行疫情指揮中心整個春節假期不打烊，各單位人員輪流上班，但都沒有怨言，也請外界不要苛責，否則，一旦因為在家居隔不落實，春節期間家族群聚發生集體感染，後果實在不堪設想。

三、 由於高雄市有港區、諾貝爾幼兒園等專案，南區的集中檢疫所是以容留輕症、無症狀的感染者為主，因此，本縣近期的確診個案匡列居家隔離者，曾請求疾管署協助集中檢疫所安置，疾管署回應集中檢疫所需保留給無症狀或輕症確診者，遂將本縣居家隔離者安置於防疫旅館。

