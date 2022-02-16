婦打2劑莫德納還確診　55「有疑慮」民眾主動採檢PCR結果曝

▲竹縣衛生局在文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，提供有疑慮的民眾免費篩檢，目前已完成55人採檢，均為陰性。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣13日新增1例本土新冠肺炎確診案19666，為70多歲女性，已完成莫德納2劑接種，無症狀確診。衛生局獲報立即完成疫調匡列接觸者，採檢均陰性，為積極阻斷傳染源，昨(15日)在文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，提供有疑慮的民眾免費篩檢，目前已完成55人採檢，今天(16日)下午檢驗結果，均為陰性。

案19666因家人(苗栗確診者案19641、19642、19644)昨確診而被匡列居家隔離，採檢陽性確診，日前已收治醫院隔離治療，初步疫調匡列居家隔離4人、自主健康管理9人，13人PCR採檢結果均為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為積極阻斷傳染源，新竹縣衛生局於昨(15日)在文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，提供有疑慮的民眾免費篩檢，目前已完成55人採檢，均為均為陰性。

►獨／不只開出3.4億一注獨得頭彩 國小女也用「座號」抱回百萬

►酒醉騎士上國道飆8公里突「斷片」 自撞重傷酒測值高到嚇死人



►中年男「腰痛」帶狀皰疹惹禍 奶奶腰也痛…X光一照嚇一跳



►竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝 小老婆殺手一夜掰了