大林煉油廠群聚恐2傳播可能！衛生局狂匡700人…曝恐怖感染鏈特色

▲中油大林廠第12蒸餾場篩出3名員工確診。（圖／中油提供）

記者許宥孺／高雄報導

中油高雄大林煉油廠爆發職場3人群聚，其中案19863與高雄舊案有串聯，傳播鏈恐有2種可能。衛生局表示，截至目前針對這2條傳播鏈已匡列700多人，人數還在增加，尤其這段時間家庭聚會多，恐怖感染鏈多以「家族」為特色。

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▲中油大林煉油廠群聚恐有2種感染可能。（圖／指揮中心提供）

疫調指出，高雄鳳山女台商(案19730)要回大陸工作，13日到院採檢呈陽性反應，匡列其同住家人，先生陰性、兒子(案19732)Ct值14。因台商兒曾有多處足跡史，在傳染期也曾拜訪客戶，而煉油廠員工(案19863)機警向長官報告「家裡有人居隔」，中油緊急擴大篩檢廠區2300名員工，因此篩出3名陽性。

煉油廠員工(案19863)除了與台商兒有足跡相關，另外也曾到老江紅茶牛奶店消費，當時內用有拉下口罩，造成男員工感染風險。

▲市府緊急對中油大林煉油廠做出管制措施。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，源頭是從最後發現的個案往前推論，考慮有2種傳播可能，因此市府匡列人數相當多，截至目前，這大林煉油廠、鳳山台商母子傳播鏈已匡列700多人，人數還在增加當中。

潘炤穎指出，「足跡去過很多地方，是這段時間發生個案的共通特色」，因為年節期間參加聚會，都是以家族作為單位，因此疫調難度也相對高，包含跨縣市聯繫，感謝疾管署相當幫忙。

至於高雄目前是否有社區風險，潘炤穎說，就從昨天的中油員工的狀況，Ct值相當低，但市府匡列迅速，相關家人、接觸者，全部都呈現PCR陰性，因此評估社區風險不高。

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