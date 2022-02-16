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黃偉哲爭取經費鼓勵養豬產業轉型升級　台南市農業局開始受理補助申請

▲台南市養豬場設置密閉高床豬舍，達到降低臭味污染友善環境，新式高床式豬舍達到節水省工的環保永續經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市養豬場設置密閉高床豬舍，達到降低臭味污染友善環境，新式高床式豬舍達到節水省工的環保永續經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院農業委員會2022年持續推動養豬場轉型升級補助，在台南市長黃偉哲市政團隊爭取經費並持續宣導，並與養豬業者共同努力，讓傳統養豬產業轉型升級，翻轉民眾對傳統豬場之印象，市府鼓勵養豬場針對場內需求品項，可向南市區公所提出申請後轉送農業局受理。

▲台南市養豬場設置密閉高床豬舍，達到降低臭味污染友善環境，新式高床式豬舍達到節水省工的環保永續經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市為全國第四大養豬重鎮，有587場養豬場，在養頭數約58萬餘頭，養豬頭數全國佔比10.59 ％，台南市政府鼓勵養豬業者，透過導入新式設施及設備，改善傳統開放式老舊豬舍，扭轉外界對養豬場之觀感，並提供民眾優質國產豬肉，使養豬產業穩健升級。

▲台南市養豬場設置密閉高床豬舍，達到降低臭味污染友善環境，新式高床式豬舍達到節水省工的環保永續經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市於2021年輔導養豬場導入新式設施有75場，品項從畜舍改建、廢水池及設備改善與智慧省工設備等相關補助，讓養豬產業升級且提升污染防治量能，其中柳營區宜美畜牧場的場主蕭鵬飛表示，場內豬舍的新式設備獨特之處，在於建置為高床豬舍，豬糞尿廢水掉落至高床底部，透過刮糞機自動刮除，經乾燥後發酵製成有機肥料，可達節水、省工及循環再利用等多項優點；而密閉式豬舍透過水濂片使畜舍內溫度恆定，避免豬隻熱緊迫或天冷易發生疫病，不僅提供豬隻良好生活環境及生物安全防疫，進而提升飼養效率，同時改善環境臭味污染等問題，讓牧場永續經營與達到友善環境的目標。

▲台南市養豬場設置密閉高床豬舍，達到降低臭味污染友善環境，新式高床式豬舍達到節水省工的環保永續經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，今年持續辦理的「擴大養豬場導入新式整合型設施（備）」補助品項包括：一、導入新式整合型豬舍或相關設施（含：高床豬舍、密閉式豬舍、密閉式高床豬舍；及污染防治及廢水處理設施），二、採異地多地批次分齡飼養模式，導入相關設施(備)（含：母豬場等4種場域的設施），三、導入自動化省工設備（含：豬舍斃死豬省工搬運機等11項設備），以提升養豬場飼養效率及污染防治成效，且為使養豬產業穩健升級，去年已受補助養豬場亦可再提出申請，歡迎台南市有意願的養豬業者向轄區區公所提出申請後轉送農業局受理。

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