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鹽水蜂炮開炸！　黃偉哲啟炮除疫：歡迎體驗小鎮魅力

▲台南鹽水蜂炮晚上6時30分起，在各主要宮廟及鹽水國中操場共15處地點，定點施放共60座炮城，市長黃偉哲親自啟炮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮由市長黃偉哲親自啟炮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各界矚目的台南鹽水蜂炮，因應疫情縮小規模舉辦，採不遶境方式，15日晚上6時30分起在各主要宮廟及鹽水國中操場共15處地點，定點施放共60座炮城，市長黃偉哲於蜂炮施放前到指揮中心視察，確認落實防疫前提下，延續百年蜂炮文化，達成「尊重民俗、崇敬神明、全面防疫」三贏目標，並歡迎用直播欣賞蜂炮。

市長黃偉哲表示，今年鹽水蜂炮如期施放，要特別感謝武廟將防疫工作做得完善，才能讓民眾在安全的環境中，感受蜂炮的文化意義，也歡迎大家順遊月津港燈節及享用在地美食，體驗鹽水小鎮魅力。

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今年鹽水蜂炮活動採不遶境方式，於15日晚上6時30分在武廟啟炮後，由神轎至各主要宮廟定點收蜂炮，並有宣導車在神轎前落實防疫宣導，而當晚9時則在鹽水國中操場，由市長黃偉哲與貴賓為4座主炮城啟炮，陸續施放約200萬支蜂炮。

市府為讓各地民眾都能飽覽蜂炮施放過程，特地安排有線電視第三公用頻道及「台南TODAY」臉書於15日晚上6時20分至10時30分進行直播，讓市民鄉親或其他地區的朋友都能感受蜂炮魅力。

為讓民眾安心體驗蜂炮文化，南市府積極推動防疫措施，除要求參與工作人員至少施打兩劑疫苗外，分別在活動鄰近交流道路旁空地、管制路口及鹽水國中操場出入口設置量測體溫、酒精消毒、QR Code實聯制，而鹽水國中操場亦落實人流總量管制，以1000人為原則。

鹽水區公所也製作防疫宣導看板，設置於鹽水區內重要路口，並派員於各交通管制點做防疫宣導。此外，鹽水衛生所自15日至17日，提供免費居家快篩試劑，供身體不適民眾領取檢測，衛生所後續也將追蹤篩檢情形，確保民眾健康安全。

▲台南鹽水蜂炮晚上6時30分起，在各主要宮廟及鹽水國中操場共15處地點，定點施放共60座炮城，市長黃偉哲親自啟炮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一，更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，每年數百萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況相當精彩；黃偉哲也祈求，今年能藉由蜂炮的傳統除疫效果，讓疫情盡早消解，帶給民眾平安健康的生活，他也歡迎各地旅客一併走訪月津港燈節，體驗鹽水小鎮魅力。

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