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黃偉哲訪視國小線上同步視訊教學　台南教學直播不中斷隔離學童不孤單

▲台南市長黃偉哲親自前往國小入班訪視，關心學生同步視訊上課情形，也入鏡與集中隔離學童親切互動，給隔離學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自前往國小入班訪視，關心學生同步視訊上課情形，也入鏡與集中隔離學童親切互動，給隔離學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市私校有確診者足跡，影響部分學生被匡列集中隔離，無法如期到校實體上課，台南市長黃偉哲指示教育局，將平板電腦與無線網卡等物品借用給每位隔離學生，15日親自前往國小入班訪視，關心學生同步視訊上課情形，也入鏡與集中隔離學童親切互動，給隔離學生加油打氣。

市長黃偉哲表示，11日有45名國小學童被匡列進行集中隔離，為了讓這些學童未能到校也可安心學習，並與同班同學互動，台南市府教育局立即啟動停課不停學、線上同步遠距視訊教學的機制。15日實際到國小入班訪視，看到被隔離學生也和班上同學同步上課，可以一起學習、互相陪伴打氣，感到很欣慰，也十分感謝學校和老師們的用心。

▲台南市長黃偉哲親自前往國小入班訪視，關心學生同步視訊上課情形，也入鏡與集中隔離學童親切互動，給隔離學生加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

透過教室架設的直播設備，集中隔離的學童，除了能夠同步跟著上課，下課時間直播也不中斷，可以透過視訊與班上同學打招呼與聊天，讓隔離生活不無聊。教育局也細心準備布可星球圖書以及跳繩，讓孩子集中隔離期間，也可以閱讀以及適度運動，讓每日生活都很充實。

黃偉哲也在教室現場，透過直播設備關懷隔離中的學生，了解學生與家長隔離期間生活的狀況以及需求。學生家長更透過視訊向黃偉哲表示，非常感謝市府以及學校的用心安排，讓學童隔離期間能夠同步參與學校生活，隔離生活也能夠充實不孤單。

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