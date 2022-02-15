成大半導體學院成立南科人才培訓基地　黃偉哲：產官學打造南方新矽谷

▲成大啟動台南科學園區人才培訓基地，打造創新研究實驗場域，全力培育高階半導體人才，黃偉哲市長表示，產官學共同打造南方新矽谷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球半導體產業競爭激烈，為讓台灣繼續維持國際領先地位，培養下世代高科技人才，成功大學領先全國在2021年10月成立第一所半導體學院，由蔡英文總統親自揭牌，成大15日再攜手南科台南園區與高雄亞灣，啟動台南科學園區人才培訓基地，打造創新研究實驗場域，全力培育高階半導體人才。



台南市長黃偉哲表示，立法院2021年5月通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，讓大學引進產業界資源更有彈性，促進頂尖人才培育，提升產業研發量能，而成大拔得頭籌率先發展。在晶片短缺的國際環境下，為了避免他國急起直追，台灣更要持續發展半導體技術，現有產官學通力合作的環境，定能讓台南半導體的規模及技術蒸蒸日上，台南市政府也會全力配合產業發展。





台南科學園區半導體產業上中下游聚落相當完整，目前半導體產業，已佔台南總體製造業7成規模。台南市政府自2021年起與工研院合作推動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，推動沙崙成為下世代半導體研發重鎮，日前台積電證實將在高雄楠梓設廠，未來將與路竹、橋頭、南科、沙崙等園區串聯成完整科技廊帶，吸引更多國內外廠商加碼投資，創造更多就業機會，打造南方新矽谷。



研考會主委戴偉峻表示，半導體廠商在南科投資的外溢效應擴散到周邊產業，吸引大量高收入優質從業人口移入，帶動本地整體消費購買力提升，周邊生活機能、商業、物流支援等服務業需求大幅增加，電商龍頭momo、誠品、南仁湖等知名企業陸續投資台南，三井Outlet也將在2月底開幕，為台南市注入經濟新動能。



台南市政府會積極完善南科及沙崙各項機能，吸引全國人才駐留台南，更吸引國內外大廠及法人持續進駐，促進區域投資發展及創新能量，持續打造台南成為經濟繁榮的科技古都。