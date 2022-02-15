台東縣購買電動機車補助開跑　最高1.7萬採線上登記

▲台東縣購買電動機車補助開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應全球節能減碳趨勢，台東縣近兩年電動機車補助申請相當踴躍，台東縣環保局表示，今年電動機車花東基金申請補助正式開跑，補助認定期間以自1月1日購買發票日期起，至申請額滿或11月30日為止。新購電動機車由花東基金補助加碼補助1萬元，及經濟部工業局補助7千元，補助最高額度可達1萬7千元，採線上登記受理申請為主(https://reurl.cc/xO3VmL) ，心動不如行動，請民眾盡速申請。



台東縣府表示，去年雖受到新冠肺炎疫情影響，無法在上半年度順利辦理電動機車相關說明宣導與試乘會，但民眾仍十分響應節能減碳，申請花東基金補助非常踴躍，補助輛數於去年6月即用罄，今年持續向中央爭取花東基金加碼補助1萬元，鼓勵民眾繼續響應低碳綠生活，減少交通工具產生空氣污染物，維護良好空氣品質。



環保局補充說明，今年度花東基金加碼補助1萬元限量400個名額，申請新購電動機車者必須年滿18歲，需設籍台東滿4個月以上，且以前未曾申請過花東基金補助者，購車發票開立廠商也需設籍臺東縣境內，申請車輛應至台東監理站申請掛牌，並認明經濟部TES標章。

相關補助辦法可至線上登記申請網址(https://reurl.cc/xO3VmL) 或上台東縣環境保護局網頁或搜尋臉書粉絲專頁「台東縣電動機車購買補助申請資訊」查詢，洽詢補助專線：089-238649。電動機車低噪音、無廢氣污染，歡迎民眾踴躍新購並提出申請補助，加入愛護環境盡一份心力的行列。