纏訟14年！亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8000會員2.5億

▲亞歷山大集團（亞力山大健康休閒俱樂部）前負責人唐雅君。（圖／翻攝唐雅君臉書）

記者黃哲民／台北報導

曾是台灣最大連鎖健身企業集團亞歷山大，2007年無預警倒閉，造成一萬多位會員所繳費用全成烏有，受害人求助消費者文教基金會後提起團體訴訟，向亞歷山大集團負責人唐雅君等人、集團健身會館和銀行求償共5.8億餘元，台北地院審理14年，今判亞歷山大、亞爵與君生活3家會館共須賠償2.56億餘元，唐雅君等個人與銀行免賠，可上訴。

本案於2008年提告之初，共有一萬多位受害人列名、求償總額逾9億元，纏訟期間歷經多次調解，最終提告人數降為8564人、求償金額減為5.8億餘元。北院今判唐雅君、唐心如個人免賠主因，是受害人沒把求償權讓與消基會行使，消基會也沒寄存證信函給唐氏姊妹2人，唐雅君、唐心如因詐欺罪各被判刑1年10月、1年8月，已出獄。

唐雅君原為舞蹈老師，1982年一手創立亞歷山大集團，對外以「亞力山大」之名經營連鎖健身事業，鼎盛時期在全台共有19處據點，包括亞力山大健康休閒俱樂部、亞爵會館、君Spa（君生活股份有限公司）等事業體，付費會員總數約8萬人。

亞力山大健康休閒俱樂部在2002年曾獲選全球前25大最佳俱樂部，2005年、2006年更成為全台最大健康休閒俱樂部品牌，唐雅君還因而獲選青年創業楷模，不料盛急轉衰，2007年無預警倒閉。