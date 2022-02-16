小S又過關！胖達人案二審判賠消基會342萬　小S仍免責

▲小S曾公開推薦胖達人麵包，高院二審仍判決她免賠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人小S的丈夫許雅鈞捲入「胖達人連鎖麵包案」食安事件，許雅鈞與家人最後獲判無罪確定。但消費者保護基金會起訴代替上千名消費者對母公司生技達人、小S等人求償2566萬餘元，一審判決生計達人等人須賠償538萬餘元，但小S免賠。案經上訴，高等法院二審16日改判賠342萬餘元，但仍認定小S免責，不須賠償。可上訴。

胖達人原本強力行銷標榜天然無添加的形象，當時前後任董事長莊鴻銘、徐洵平等仁，還找來許雅鈞入股投資，甚至小S、許雅鈞夫婦都曾經公開露面挺自家麵包，公司股價一路飆漲。不過2013年間爆發使用人工香精的詐欺事件後，股價一路滑落，最後遭檢調單位查辦，許雅鈞等人被依照違反《證卷交易法》提起公訴。

刑事部分，許雅鈞最後獲判無罪確定；但許雅鈞的父親許慶祥、公司前董座徐洵平等人，則分別遭判緩刑定讞。至於爆發使用人工香精的莊鴻銘，最後獲得檢方緩起訴，目前已經東山再起，開張新的麵包店。不過消費者文教基金會仍受理1060名消費者請託，對胖達人母公司生計達人、莊鴻銘、徐洵平，以及代言的小S提出團體訴訟，求償2566萬1660元。

一審法院審理後，判決生計達人公司與莊鴻銘、徐洵平等人，須連帶賠償897名消費者538萬2000元。但一審法院認為小S當時無償代言，所以不須負責，一審判決免賠。案件上訴第二審。

二審高院於16日宣判，仍認定生計達人、莊鴻銘、徐洵平需負擔賠償責任，但經過計算後，改判賠342萬8636元；至於小S仍不須賠償，本案仍可再上訴。

▼小S曾公開代言胖達人。（圖／翻攝Youtube）