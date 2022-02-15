570人受害！Dream Fitness東湖店停業　「待退197萬元」北市發消費警訊

▲Dream Fitness Club東湖店。（圖／北市法務局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市法務局15日發布消費警訊，方舟健康事業有限公司所營Dream Fitness Club東湖店，遭消費者投訴遲未營運也未獲退款，近日並公告與連鎖健身房辦理會員承接轉讓；北市府至今受理消費申訴案共計62件，業者陸續退款近85萬餘元，但由於進度緩慢，至今仍有570名會員未獲退款，待退款金額達197萬餘元。

北市法務局表示，Dream Fitness Club東湖店於2020年底至2021年初招募近700餘人，北市府至今受理消費申訴案62件，已會同體育局三度請業者到府說明。業者表示，因未能符合建管等相關法規，已停止該地點營業計劃，且因疫情影響致無足夠資金退款，目前積極籌措資金中。

法務局指出，消保官已要求向未完成退款會員公告通知終止營運情形及後續退費辦法，並定期向市府回報退款進度，業者陸續退款近85萬餘元，但退款及籌措資金進度緩慢，至今仍有570名會員未獲退款，尚待退款金額約197萬餘元。

法務局提及，近日業者公告與知名連鎖健身房完成協議，可承接會員，消保官已要求應充分向原會員揭示轉讓方案內容、相關限制，例如辦理期限、需向承接健身房新購教練課程，並使用完畢後才可使用原有Dream Fitness Club東湖店購買教練課程，以及承接方不負責原入會費、月費及教練課程的退費等。

消保官提醒消費者，依自身需求考量選擇承接方案或退款，若不接受轉讓至同業方案，可選擇司法途徑提起救濟或向市府聲請消費爭議調解，北市府將協助消費者與業者協調，若能達成和解共識，調解書於送法院核定後與法院確定判決有相同效力，但是否能獲得足額退款，須視業者有無財產可供強制執行。

消保官強調，除可向業者請求退還課程剩餘價值外，當時若以刷卡方式購課者，也可儘速洽詢發卡銀行是否可提起爭議帳款賠付申請；若以現金方式購課者，則可向法院聲請核發支付命令。消費者如有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。