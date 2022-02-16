林為洲反擊陸媒點名暗獨　「我還猛毒勒，都你們在講！」

▲國民黨立委林為洲。（資料照／翻攝林為洲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中國政協主管的媒體《人民政協報》近日刊出文章砲轟「台獨勢力」，點名國民黨立委林為洲、陳以信是「暗獨派」，對兩岸關係的破壞力比綠營明獨更大。對此，林為洲昨回應中華民國主權獨立，如果這樣也是台獨，那台灣大部分人都是；今（16日）再度透過臉書狂酸，「什麼『明獨』、『暗獨』，我還『猛毒』（指2018年上映的美國超級英雄電影）勒，都你們在講。」

《人民政協報》日前報導，國民黨在2020年大選失利後，放棄九二共識，甚至拋出請求美國協助對抗中國，以及恢復台美邦交等案，點名陳以信拜訪美國反中議員，是要讓美國國會反中勢力對拜登政府施壓，國民黨有一批人，「像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力」，並稱這些「暗獨」派對兩岸關係的破壞力，比綠營「明獨」更大。

對此，林為洲昨表示，現在中華民國就是一個主權獨立的國家，如果這樣也要叫做台獨，那台灣大部分人都是台獨。兩岸間希望可繼續維持和平關係，甚至可以共榮，但最近軍機擾台情況越來越嚴重，甚至逼近領空或疑似已飛到東引、東沙附近，這讓兩岸更緊張，中國要負起很大的責任。

林為洲今天上午再度透過臉書表示，「什麼『明獨』、『暗獨』，我還『猛毒』勒，都你們在講，但我不反中，我支持中華文化。讀中文說華語看華語電影，過年拜祖先，元宵吃湯圓，喔，我大學還中文系呢。」