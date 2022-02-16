陸媒點名藍委「暗獨派」　朱立倫批戰狼嘴臉：我們是中華民國派！

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國政協主管的媒體《人民政協報》日前刊出文章砲轟「台獨勢力」，點名國民黨立委林為洲、陳以信是「暗獨派」，對兩岸關係的破壞力比綠營明獨更大。對此，國民黨主席朱立倫16日表示，該文處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是區域和平的障礙，「跟台灣人民站在一起，是國民黨的基本立場，我們就是中華民國派！」

中國大陸官媒《人民政協報》12日發表《促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭》文章指出，有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大，並點名林為洲、陳以信公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。

朱立倫表示，中國國民黨的核心使命，是捍衛中華民國主權與憲政體系，保障台灣社會的自由、民主與開放，「跟台灣人民站在一起。這是國民黨的基本立場，也是本黨每個立委的天職，我們就是中華民國派！」

朱立倫指出，隨著近年台海衝突風險升高，共軍擾台動作頻頻，國民黨除了力促兩岸自制、交流對話、珍惜和平，當然也要爭取國際社會支持「自由民主」的各種力量，共同維護與支持中華民國。

朱立倫表示，國民黨致力維繫區域安全和平，追求互助共榮。該文那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是這條路上的障礙。信任積累的路漫長，摧毀卻只在一瞬間，區域穩定和平發展，彼此都需要更珍惜。

▼陳以信赴美，與我駐美代表蕭美琴會晤。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▼國民黨立委林為洲（左）與民進黨立委柯建銘（右）。（圖／記者屠惠剛攝）