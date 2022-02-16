國民黨「已有人選」不辦台北市長初選　羅智強：在野陣營能贏最重要

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前通過縣市長選舉候選人提名辦法，定調現任優先提名，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選。對於台北市長「確定」不辦初選，北市議員羅智強表示，雖有些遺憾，但在野陣營贏得台北市長，「這件事情比我個人當上台北市長更重要，國民黨已經有心目中的人選，我也認為他是個很棒的人選。」

對於台北市長「確定」不辦初選，羅智強指出，自己一直不知道該如何回應這樣的結果，畢竟，我曾經承諾，臉書粉絲破100萬，就參加國民黨的台北市長初選，初選贏了，就代表國民黨角逐台北市長、輸了，就支持勝利者贏得台北市長，「然而我現在面臨的問題是，這一場台北市長選戰，國民黨根本沒有初選。」

羅智強表示，自己沒有任何可能性參加國民黨初選，「我並沒有違反我的承諾，而是這個承諾實現的前提根本不存在了，我該怎麼辦？」羅指出，幾日的思考之後，首先，請大家不要去罵國民黨，因為雖然對這個結果有些遺憾，「但我也能理解國民黨為什麼這麼做。」

羅智強坦言，自己當然有追求的政治目標，但在野陣營贏得台北市長，以強化制衡執政者的力量，「這件事情，比我個人當上台北市長更重要，國民黨已經有心目中的人選，我也認為他是個很棒的人選。」

對於未能兌現選北市首長的承諾，羅智強表示，雖然個人不免有些遺憾，還是願意獻上誠摯的祝福，不希望大家因為自己失去了初選的機會，去怪罪任何人、怪罪國民黨，造成「在野黨痛，民進黨快」的局面，「這是我最不願意看到的事情，大家也不必為我抱屈，人生當中值得追求的事情非常多。」