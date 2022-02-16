快訊／大林廠疑有員工確診！中油成立緊急應變小組回應了

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市昨(16日)喜迎「嘉玲」，但短短1天就破功！稍早消息傳出，小港區中油大林廠疑有一員工確診，且已送小港醫院治療，廠區也立即匡列數十人隔離，生產線暫未受到影響。對此，中油公司成立緊急應變小組，並發表回應，「總公司將於歸納完資訊後統一對外說明」。

▲中油大林廠人員疑似有人確診。（圖／中油提供）

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中油公司稍早回應，總公司將於歸納完資訊後統一對外說明，另也已成立緊急應變小組，所有相關訊息將由緊急應變小組發言人對外說明。