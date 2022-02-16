港疫情燒不停　習近平：控疫「壓倒一切任務」確保社會穩定

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波新冠疫情失控，對此，大陸國家主席習近平強調，香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切的任務」，確保香港社會大局穩定。

據大陸中央機關報《文匯報》16日報導，香港第五波疫情「牽動著習近平總書記的心」，近日習近平就此作出重要指示，並委託大陸國務院副總理韓正，向林鄭月娥轉達對香港疫情的「高度關注」和「對香港市民的親切關懷」。

習近平強調，香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，以及採取一切必要的措施，以確保香港市民的生命和身體健康，以及確保香港社會大局穩定；中央各有關部門和地方要全力支持和幫助港府做好防疫抗疫工作。

▲香港15日新增1510例確診個案，暫時有約5400例初步確診。（圖／CFP）

韓正則批示要求港府和各有關方面，「堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示精神」，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決港府提出的提升核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

大陸中央還決定，成立由國務院港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。廣東省委省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。