高端獲下一個EUA國家？　專家點名這3國

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

高端疫苗獲得在巴拉圭緊急使用授權（EUA）的核定，對此，毒理專家、中原大學生物科技學系招名威教授猜測，菲律賓、哥倫比亞以及馬利共和國，可能是下一個讓高端緊急授權使用的國家。

目前全球已有印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、巴拉圭、愛沙尼亞與泰國承認高端。指揮中心指揮官陳時中表示，未來會獲得更多國家認同，國內高端庫存還有300萬劑，除了供國內使用外，也會規畫相關人道救援。

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對此，招名威15日在臉書說，高端疫苗在巴拉圭拿到EUA緊急使用授權後，誰是下一個呢？高端疫苗目前也獲選為WHO團結試驗疫苗（Solidarity Trial Vaccines），正由WHO主導與出資，在菲律賓、哥倫比亞以及馬利共和國。

▼招名威期待台灣國產疫苗發光發熱！（圖／記者湯興漢攝）

招名威指出，純猜測未來在上述這三國家，包括台灣的鄰居菲律賓，都會是下一階段獲得EUA緊急授權使用的優先國，讓我們拭目以待，台灣疫苗發光發熱！

高端疫苗14日宣布，旗下新冠肺炎疫苗在巴拉圭執行第三期臨床試驗，已完成期中分析解盲，且疫苗數據顯示安全耐受性良好，而中和抗體效價達對照組AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定的優越性基準。

而巴國藥政法規主管機關DINAVISA，因應當地防疫需求，在完成實地查廠，並審閱相關藥毒理、動物試驗、台灣第一、二期臨床試驗、巴拉圭三期臨床試驗，以及化學製造管制等技術性文件後，同步核定高端新冠疫苗在巴拉圭緊急使用授權。

高端指出，這項在巴拉圭執行的第三期臨床試驗（NCT05011526），係與巴國亞松森大學醫學院合作，採雙盲隨機分配，進行高端新冠疫苗與AZ疫苗的比較；此項試驗總計在巴國收納1128名受試者，並有934名受試者完成兩劑疫苗接種。