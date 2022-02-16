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這年齡層至少1劑達99.9%　醫：哇！先開放他們出國玩

記者陳俊宏／綜合報導

根據疾管署最新統計，台灣新冠疫苗第3劑追加劑接種率來到30.65%。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，台灣打的最完整年齡層是18-29歲，至少1劑達99.9%，「哇！為了獎勵他們，我斗膽建議，未來要率先開放這群疫苗打好打滿、得病幾乎都輕症的年齡層，可率先出國旅遊。」

林氏璧15日在「日本自助旅遊中毒者」臉書指出，台灣第3劑疫苗覆蓋率破30％了！目前至少1劑82.4%、2劑75.7%，3劑30.6%；大於75歲長者至少1劑到76%了、2劑69.3%、3劑45.7%，近來可能因為疫情看來趨緩和過年，123劑都有慢下來跡象。

▼台灣分年齡接種率。（點圖可放大／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

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（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▼目前台灣新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.35%、第2劑75.70%、追加劑接種率30.65%。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

林氏璧說，台灣打的最完整年齡層是18-29歲，至少一劑99.9%，「哇！為了獎勵他們，我斗膽建議，未來要率先開放這群疫苗打好打滿、得病幾乎都輕症的年齡層，可率先出國旅遊。我這有慢性病的老人家，晚一點沒關係啦。好，我又作夢了，我總可以作夢吧？」他認為，50歲以上長輩打疫苗越完整，台灣越有底氣邁向期末考。

根據疾管署統計，新冠疫苗累計接種4424萬634人次，包含AZ接種1516萬4548人次、莫德納接種1319萬8503人次、高端接種192萬2327人次、BNT接種1395萬5256人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.35%、第2劑75.70%、基礎加強劑接種率0.77%、追加劑接種率30.65%。

指揮中心持續於第23期提供，已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12周且滿18歲以上民眾，於16日起預約接種疫苗追加劑。

▼第23期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/15第23期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

►預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月21日至2月27日。

二、符合資格對象：2021年12月5日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周之18歲以上民眾[即2004/2/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)55歲以上：2月16日上午10時至2月18日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月16日中午12時至2月18日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月16日下午2時至2月18日中午12時。

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