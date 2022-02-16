快訊／高雄「嘉玲」喜悅僅1天！　今爆中油大林廠1員工確診

▲中油大林廠傳工安意外。（圖／翻攝自google maps）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

疫情稍稍收斂，高雄市昨(16日)喜迎「嘉玲」，未有本土確診個案，但僅維持短短1天，今隨即傳出小港區中油大林廠疑有一員工確診，且已送小港醫院治療，廠區也立即匡列數十人隔離，生產線暫未受到影響。

初步了解，全案疑為中油大林煉油廠針對員工進行例行性快篩時，發現該員呈現陽性，經進一步PCR後確定確診，隨後立即送往小港醫院治療。詳細疫情及應變措施，稍後高市府將進一步說明。