9月起高中廢早自習　校長憂「安全問題、學習品質下滑」

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠昨（15日）宣布，從新學期（今年9月）起，第一節課前時間（早自習）由學生自由運用，且早自習與第八節不能考試，並減少朝會次數，雖然學生大都贊同，但也有校長與師長擔心，若是國高中都有的完全中學，將產生一國兩制問題，學生提早到校而老師不在場則有安全顧慮，更長遠影響是學習品質下滑，可能讓家長將孩子送往私立高中就讀。

▲教育部長潘文忠宣布新學期起，第一節課前時間由學生自由運用。（圖／記者許敏溶攝）

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近期高中延後到校及取消早自習問題備受關注，潘文忠昨天主動宣布，從新學期（今年9月）起，第一節課前時間（早自習）由學生自由運用，且早自習與第八節不能考試，並減少朝會次數，將會以高中生為主，中小學則會有部分採用，學校也有配套措施，留給學生自主學習空間。

潘文忠昨表示，教育部將訂出最低標準，預計三月公布相關細節，而據了解，目前上述原則的草案，各校每週朝會次數，最多是一次，學生自主決定是否參加早自習，學生不參加早自習不得列入出缺席或處罰。

對於教育部新措施，全國中小學校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城指出，教育部想讓學生有時間自主學習，這是好事，但後續可能衍生很多問題，要落實也不容易，對家長、老師及學生來說，都是麻煩，對公立學校來說可能綁手綁腳，可能讓家長反而選擇管理比較嚴謹的私校。

以安康高中來說，謝金城表示，因為有高中部與國中部，若到校時間不一樣，對於同時有國中、高中生的家長來說，接送就很麻煩，而且高中生可以在8時10分前到校就好，到時候學生到校時間不一樣，先到校學生如何管理，若老師不在，高中生可能在校園內各處，安全上有疑慮，而且以往早自習是讓學生先定下心來，以後多數學生可能8點10時前才到校，將導致第一節學習效果不好，長期下來會導致學習品質下降。