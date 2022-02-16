快訊／疫情擴大！中油大林廠至少+3　急召2300人採檢

▲中油大林廠人員疑似有人確診，確診員工恐不止1人。（圖／中油提供）



記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／高雄報導

高雄15日喜迎零確診後，16日卻驚傳中油大林廠疑有1名員工在進行例行篩檢時驗出陽性確診，中油也緊急對全廠2300名員工全面進行篩檢。據了解，稍早最新消息指出，同一班員工再傳出至少有2名員工確診，數字不排除可能還會再增加，但相關詳細疫情仍以中央疫情指揮中心公布為準，高雄市長陳其邁也將在下午2點半進行防疫會議說明。

據指出，該名確診員工為煉油廠12蒸餾工廠員工，其因出現呼吸道症狀，於15日上午進行快篩呈現陽性反應，緊急進行PCR檢測陽性確診，而該名員工不久前才剛接種完第三劑疫苗，目前送往小港醫院進行治療中，但相關疫情，尚未獲得高雄市政府證實。

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由於大林廠採四班制，確診員工所屬班次已停工，由剩下三班輪值，由於確診者為搭交通車上下班，同車員工也被匡列隔離，交通車也進行徹底清消。

▲▼中油大林廠人員疑似有人確診，確診員工恐不止1人。（圖／中油提供）



中油接獲衛生局通知後，緊急將確診員工的接觸者召回，除擴大篩檢2300名員工外，也將20多名接觸者全數送往防疫旅館隔離，至於員工染疫隔離是否將可能影響國內油品供應？中油回應，目前生產線暫未受到影響。

中油公司也表示，總公司將於歸納完資訊後統一對外說明，另也已成立緊急應變小組，所有相關訊息將由緊急應變小組發言人對外說明。一切訊息仍以中央疫情指揮中心公布為準。