博士生騎重機置物箱掉落　筆電裡有論文！他撿到帶走下場慘

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓博士生騎乘大型重機車返校途中，車後附掛置物箱在台中市大甲區不慎掉落，由於內有筆電、IPAD，筆電內有他博士論文等重要心血結晶，他從IPAD發出最後訊號得知里港警分局三和派出所轄區，向警方報案，警方鍥而不捨經8個小時尋找，找到撿獲該筆呂姓男子，訊後依侵占罪嫌送辦，聯絡鄭領回，讓他喜出望外，一再向警方道謝。

▲里港警分局三和派出所警員李俊葦將筆電交還鄭姓博士生 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

三和派出所警員李俊葦於日前接獲一鄭姓男子心急如焚地從新竹打電話來派出所報案求助，其稱所騎乘之大型重型機車後面所附掛之後置物箱不慎遺落於省道台61線(台中大甲南下路段)，後置物箱裡面裝有筆電及IPAD，而筆電內全是其博士論文心血結晶，因IPAD訊號定位最後在三和派出所轄區出現，因此報警求助。

李俊葦獲報後，得知失主現為某國立科大博士生，筆電內全都是他博士論文心血結晶，不忍他心血化為烏有，密切與其聯繫，隨時掌握掌握GPS訊號最新位置，自當日上午10時至下午6時，每當訊號位置移動，李員即迅速趕至現場進行地毯式搜尋，惟均無所獲。

▲呂嫌。

多次搜尋未果，失主對尋回失物已不抱任何希望，但李員不放棄，18時下勤後，主動利用自己私人時間幫忙找尋。此時，IPAD訊號又再次移動，並定位在里港鄉三和路段，由於該處人車相對稀少，搜尋範圍及標的物頓時縮小減少。

經李員於該路段四處探訪詢問後，鎖定呂嫌駕駛之自小客車，透過半透明車窗發現有一機車後置物箱就在該台汽車內，終於在呂嫌車上找到鄭男遺失的ASUS筆記型電腦一台、APPLE IPAD11PRO一台，呂表示，路邊發現該置物箱，就放入車內，由於要到里港工作，就開到三和；警方訊後依侵占遺失物罪嫌將呂嫌函送法辦。而失主得知重要筆電尋回，相當高興，向警方頻頻稱謝。

里港分局分局長鄭頴聰肯定李員發揮同理心，深知筆記型電腦為鄭姓博士生的心血，遂利用自己勤餘時間幫忙找尋並依法偵辦，表現值得大力讚許。提醒民眾，如拾獲遺失物，請儘速交至附近警察機關、或撥打110、轄區派出所電話，警方將派員至現場處理，民眾切勿佔為己有，以免觸法。