萬人「北上」逃離香港！2人連夜搭船入境大陸確診　北京也篩出1例

▲香港疫情燒向大陸。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南郴州市15日新增2例確診病例，經初步判斷，患者肖某、鄧某康昨日（14日）從香港入境，再經廣東珠海自駕到郴州市，目前現已在定點醫院接受隔離治療。此外，根據北京市衛健委15日公布，新增1例「來自香港的境外移入」確診個案。

北京市衛健委通報指出，該名患者本月13日從香港抵達北京首都機場，核酸檢測呈陽性，昨日已轉送至定點醫院，診斷為確診病例，並已開展流行病學調查。

經核查，肖某、鄧某康昨日凌晨4時從香港坐船，早上約5、6時到達廣東珠海市鬥門區，其後從珠海自駕私家車，經樂廣高速於下午4時許從郴州西高速出口駛出。

湖南郴州市通報顯示，患者肖某、鄧某康自駕到郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，其後在北湖區駱仙路食品加工城茶油豬腦殼盒飯店及附近建國副食店分別購買飯盒和香煙。下午5時半，兩人入住北湖區南嶺大道金地酒店，之後未外出。因兩人的檢測結果和複查結果均為陽性，今日轉至定點醫院隔離治療。

郴州市防疫部門已開展流調溯源、追蹤排查管控、區域核酸檢測等工作，並對肖某、鄧某康入住的酒店及其他涉及活動場所開展環境監測和消殺。截至今日上午10時，已經排查出密切接觸者和重點人群842人，並根據兩人的活動軌跡劃定重點區域，落實管控措施。

另據廣東衛健委15日通報，新增14例來自香港的境外輸入確診病例及無症狀感染者。在來自香港的境外輸入確診病例方面，深圳有5例，東莞有3例，江門有1例。在無症狀感染者方面，佛山有3例，東莞有2例。

此前，據媒體11日報導，香港疫情大爆發，不少人決定「北上」避疫，短短9天已有超過1.1萬港人離境。深圳灣口岸塞滿人潮，有數百人沒有成功預約到隔離酒店，便到現場「闖關」前往大陸，更有人發文稱滯留了34小時才到深圳。