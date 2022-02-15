3幕僚請辭選議員　侯友宜：沒有「侯家軍」只有踏實築夢的年輕人

記者楊蕓／新北報導

新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷，以及市長室前秘書吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉，被外界點名為「侯家軍」，傳出引來一些地議員反彈。對此，新北市長侯友宜強調，並沒有所謂的「侯家軍」，不論是新、舊議員，都感謝他們願意為新北市盡心盡力。

▲戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

戴湘儀、呂家愷、吳訓孝14日請辭後，15日正式宣布投入2022新北市議員選舉，分別出戰新莊選區、土樹三鶯選區以及三蘆選區。至於新北市政府另一位副發言人蔡畹鎣，原本傳出投入新店區選戰，但目前暫不參選，繼續留守副發言人職位。

侯友宜15日受訪時表示，年輕人有自己的獨立思考、判斷，做他自己、勇於築夢，多為國家人民做事，因此他鼓勵年輕朋友，只要願意為新北市、為國家、為人民多做事，都鼓勵他們加油，「新北市沒有所謂的侯家軍，只有努力做事，踏實築自己夢想的、勇於做自己的年輕朋友。」

對於引來一些地議員的反彈聲浪，侯友宜則說，其實每一個人勇於做事情、逐自己的夢、接受挑戰，不管任何人只要願意為國家做事都是好事，不管新、舊議員，都謝謝他們願意為新北市盡心盡力、為人民做事，大家一起加油，希望新北市越來越更好。