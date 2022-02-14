快訊／情人節放閃！侯友宜與愛妻午餐對話曝光　「我用一生守護妳」

▲侯友宜放閃文。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



記者黃巈禾／台北報導

今天是情人節，不少政治人物在臉書曬恩愛。新北市長侯友宜昨天搶先放閃，自曝留41年平頭的原因，今天更PO出與太太的對話，他坦言「我不擅長說浪漫話，但我用一生守護妳」。

64歲的侯友宜從年輕時在警界服務，到後來踏入政壇，都留著小平頭。近來，社群媒體掀起「敢不敢放上5年前的自己」，引起許多人熱烈迴響，侯友宜昨天也曬出5年前的照片，並透露留了41年的平頭。

侯友宜13日表示，當年認識太太沒多久，太太告訴他，當刑警要抓人，近距離搏鬥時，留長髮可能導致受傷，所以不要留長頭髮，他也聽了太太的話，沒想到一留就是41年。

今天是情人節，侯友宜14日分享與太太的對話。侯友宜關心「午餐吃了沒？」、「都快一點了，怎麼還沒吃」、「還是要吃營養一點。情人節快樂！」

侯友宜表示，午餐時刻，傳個訊息給在家中的太太，關心她吃飯了嗎？稀鬆平常的對話，卻承載著對太太滿滿的愛與感謝，不論是以前當刑警時，或是擔任市長後，因為工作的關係，時常不在家，但謝謝她一直以來的支持，讓他能無後顧之憂去做對的事情。

侯友宜提到，自己很幸運，這輩子有一位這麼棒的終身伴侶，感謝她一路扶持，在青春正盛時就陪著他，現在也陪他一起慢慢變老，謝謝太太豐富了他的人生，成為他最堅強的後盾。

侯友宜還說，「牽手這麼多年，雖然我不擅長說浪漫情話，但我會用一生來守護這段樸實雋永的感情．我想，陪伴是最長情的告白，而相守就是最溫暖的承諾」。