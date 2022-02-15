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戴湘儀、呂家愷、吳訓孝宣布參選2022新北議員　被點名「侯家軍」這樣回應

▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

▲吳訓孝、戴湘儀、呂家愷（左起）15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷，以及市長室前秘書吳訓孝14日請辭後，15日正式宣布投入2022新北市議員選舉，分別出戰新莊選區、土樹三鶯選區以及三蘆選區。

戴湘儀表示，昨天正式卸下副發言人角色，全力以赴投入議員選戰，今天的她沒有競選背心、競選口號，離開市府也代表著與侯市長、市府團隊都沒有關係。

戴也提到，自己從記者的監督角色，到成為市府團隊的一份子，了解到完成一個政策需要經過很多的溝通、協調，地方聲音也非常重要，因此希望能藉由市府、媒體經驗，扮演市民的橋樑，協助市府制訂更完善、貼近民心的政策。

▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

「要戰就從自己家鄉開始戰。」吳訓孝表示，新的世代要有新的思維、做法，跟著市長5年來的學習，希望透過新舊融合，讓三蘆走向新的世代。

呂家愷則說，2018年加入侯友宜競選辦公室到現在，3年的歷練學習到很多，他有自信能跟著侯市長，一起讓新北市更好。而土樹三鶯除了有交通捷運建設、文化藝術，近年也有很多新世代移居，教育及生活機能都需要提升，工業區正面臨突破轉型，相信他的故鄉能好好改變。

▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

至於3人被點名為「侯家軍」是否成為壓力？吳訓孝認為，每個人都有自己的特質，他將融合這幾年的市府經驗，走出自己的一條路；呂家愷說，並沒有「侯家軍」一說，市府歷練是事實，但現在是以新北市民的身份來打拚。

戴湘儀則強調，在侯市長的身邊學習一年多，自從卸下副發言人角色的那一刻起，她與侯市長、新北市府已經沒有關係，「選舉是我們的事情，跟整個市府無關。」

不過，幕僚辭職參選傳出引來老將議員反彈，甚至私下放話針對，呂家愷表示，相信地方長輩、議員、同儕，也都秉持著只要有優秀的人才出線，新北市能變得更好；戴湘儀則說，在地前輩都蠻照顧她的，包括黃林玲玲議員、議長等前輩都非常大氣，對於新血加入都樂觀其成。

▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝15日正式宣布投入2022新北市議員選舉。（圖／記者楊蕓攝）

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