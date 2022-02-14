情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵！line這句話逆轉無罪

▲少校情人節約女兵在家看電影，事後被告性侵，結果line這句話讓他逆轉無罪...（示意圖／達志影像）

記者賴文萱／高雄報導

「小妞，妳知道來我家要幹嘛嗎？」高雄一名女兵指控同單位的吳姓少校在前年情人節晚上，邀她到租屋處看電影、喝酒，卻對她伸出狼爪。檢方偵辦後，依強制猥褻罪起訴。不過，法院審理時發現，事發後3天少校發限時動態寫下「心死了」，女兵卻傳訊回應，還發送笑臉貼圖，態度有違常理，認定無法從女兵單一指控認定吳男犯行，因此判決無罪。

根據女兵提告內容指出，她跟被告吳男都是職業軍人，吳男有意追求她，在前年2月14日單獨邀她自軍營外出吃宵夜再約回租屋處看電影、喝酒，原本她想在關哨前返回軍營，但吳男稱喝酒無法騎車，要求留下在客房過夜。

沒想到，當晚吳男進入客房後，卻將她強壓在床上說「小妞，妳知道來我家要幹嘛嗎？」接著強行伸手撫摸她的胸部及下體，直到她頻頻驚嚇大喊「不要！」並不斷抵抗、哭泣，最後吳男才作罷離去。

被告吳男到案坦承，他確實是想追求女兵，但堅決否認有強制猥褻，並稱2人確實在租屋處喝啤酒、聊天，但過程中因觀念不合而有小爭執，才因此不想交往。吳男堅稱，當天完全沒碰觸她，是當晚她打給友人，希望被載回營區未果，才建議她留宿，強調2人是分房睡，隔天早上就騎機車送她回部隊了。

法院審理時發現，女兵在案發後的3日，還去看了吳男在LINE上張貼的「心死了」限時動態，並且截圖下來主動回覆表示，「應該跟我沒有關係吧，ps .我只是不想臭美」，後來在她跟吳男的對話中，她也傳送笑臉貼圖回應。

▲法官發現，女兵案發後仍能自在與吳男用LINE交談，有違常情。（示意圖／達志影像）

法院認為，假如女兵真的受到吳男猥褻，應處於極度厭惡被告的狀態。不過，後來的行為卻跟聲稱厭惡被告的情形不符。從而認為女兵的指述既有瑕疵，又沒其他補強證據佐證，因此不能得出吳男有強制猥褻的事實。

另外，法官也發現，女兵案發後2個多月有接受精神科治療，但卻是因她跟一名已婚男性同床共寢衣衫不整，遭法院判決侵害配偶權應連帶負賠償責任，因此並無法排除女兵是否是因另案、前男友騷擾，還是被吳男性侵所致。

而女兵同袍則說，女兵確實有跟她表示說遇到不好的事，不過，當時女兵有跟另一名學長秘密交往，還有訴苦遭到前男友騷擾，所以無法確定女兵情緒起伏的原因。

綜上，法院認為，女兵的指控不僅跟案發後跟被告間的互動，以及證人所述的情緒反應相互歧異。另外，診斷證明也無法補強女兵的指述，因此依罪證不足判決吳男無罪。