憲兵哥哥是狼！「玩手遊」搭訕7少年猥褻侵犯　遭重判8年10月

▲志願役憲兵利用打手遊誘騙7位少年，對他們猥褻侵犯多達17次，被判8年10個月 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名李姓志願役憲兵透過玩手機遊戲、路邊搭訕等方式結識多達7名未滿14歲之少年，藉口說討論手遊、載他們出去玩、請吃東西等，誘騙少年並對他們伸出狼爪，多次撫摸下體甚至對少年口交，少年彼此間提到李男舉動時才意識到遭受侵犯，向家長告狀報案。高雄高分院審後依17個加重強制猥褻罪，判李男合併執行8年10個月徒刑。

李姓志願役憲兵在2018至2020年服役期間，在手機遊戲上認識、或以遊戲為引誘搭訕多名12、13歲少年，藉由討論戰術、帶練功升等降低戒心，或者邀約少年看電影、到公園散步、請吃連鎖速食，哄騙少年跟他出去，再趁機環抱少年，揉捏生殖器達數十分鐘，甚至主動幫對方口交，有少年不太敢大動作抵抗，還準備情趣用品要讓少年使用。李男看準少年危機意識還不足、不敢反抗告狀，多次猥褻侵犯得逞，被害少年互相提到這些遭遇時才驚覺受害，向家長告訴事情經過，才揭露李男變態行徑。

警方接獲通報展開調查，查出李男2年多以來接觸共有7名少年，都以類似手法進行利誘拐騙，前後共多達17次犯行。

李男辯護人稱其有反社會人格障礙、邊緣性人格障礙、自戀型人格障礙等精神疾病，辨識其行為有無違法的能力顯著降低，請求減輕其刑。

但高雄高分院調閱就醫相關紀錄，認為李男犯案時約19.20歲，未有使用藥物及精神科就醫紀錄，表示當時並無精神病症狀或是憂鬱等精神症狀，是可以認知行為是違法的，且會透過用假身分、威脅欺瞞被害人的方式企圖迴避相關責任，其犯行是有序、針對特定對象而非無序混亂的隨機行為，可見在涉案當時的思考行為能力可以針對目標完成所欲求之事，不予減刑。

高雄高分院審視李男當時為志願役軍人，犯後有表示知錯、積極與被害少年尋求和解，判17個「對未滿14歲男子犯強制猥褻罪」共8年10個月有期徒刑。