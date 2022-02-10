她花11萬搭商務艙卻崩潰！　爆機上陌生男「趁人熟睡」硬上啪啪

▲美國聯航驚傳商務艙性侵案。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）上周一架從紐澤西州起飛的班機，傳出女乘客在商務艙遭陌生男子性侵的案件，她宣稱男子趁其他乘客熟睡時侵犯自己。飛機降落倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）的同時，警方立即進入機艙逮捕一名男乘客。據悉，這班商務艙的機票價格約為4000美元（約新台幣11萬元）。

綜合英國BBC與《太陽報》報導，美國聯航一架客機31日從紐華克（Newark）飛往英國倫敦，不料，航程途中一名40歲英國女乘客向空服員表示，自己遭到初次見面的男子性侵，而事發當下其他乘客正在睡覺，機組人員立刻向倫敦警察通報，班機於1日上午6時39分降落希斯洛機場時，警方進入商務艙中逮捕一名40歲男子，但目前人已經獲釋，正在接受調查中。

▲外媒引述知情人士稱，女子與被捕的男子看起來明顯是陌生人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

根據知情人士說法，這對男女看起來明顯是陌生人，座位也不在同一排，但先前有看到兩人在酒吧區聊天、喝酒，而受害女子在被性侵後感到「非常痛苦」。倫敦警方表示，女子正在接受專業人士的協助，調查仍在進行中。聯航公司一名發言人告訴CNN，機組人員得知指控後立即報案，並且將全力配合當局所有調查。

《太陽報》指出，男子被逮捕的同時，警方也派遣鑑識調查人員進入商務艙，採集男子的指紋與DNA樣本，而女子下機後則被帶到一家性侵害諮詢機構，警方藉此得知她所陳述的案件始末。據悉，這架聯航班機的商務艙機票價格約為4000美元（約新台幣11萬元）。

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