聯手女友妹騙學妹3人行補陽氣　神棍「降嬰靈」下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄蔡姓男子聽聞小美（化名）因為墮胎擔心嬰靈纏身，竟聯手女友的妹妹小佳（化名）誆騙對方，如果不處理就會有人死掉，甚至說出需要「3人行」，補足陽氣才能化解危機，進而性侵得逞。高雄地院法官審理後，依法判處蔡男10年有期徒刑，另外判處小佳8年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲小美向學姐小佳談心事，卻遭對方聯手蔡男誘騙性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

判決書中提到，小美2020年2月間向學姐小佳吐露近期因為墮胎心情不好，加上身邊剛好發生無法解釋的靈異事件，害怕是嬰靈作祟，對方因而介紹姊姊的蔡姓男友幫忙消災解厄。

為了獲取小美的信任，蔡男讓小佳負責提出邀約，等到人來了，再假裝神明附身，以毛筆沾紅色液體畫符、燃燒符咒，誆騙女方如果不配合就會有人死掉，解決方法則是要像夫妻一樣發生性行為，這樣嬰靈才會相信他是父親，之後就能將其降伏，進而性侵得逞一次。

蔡男見小美對鬼神之說深信不疑，得手後的同一天傍晚，他以汽車旅館陰氣較重為由，謊稱要讓女方看到已經墮胎的孩子，並將人帶到汽車旅館再次性侵。

更誇張的是，事隔僅僅一天，蔡男竟帶著小佳再次找上小美，誆騙「如果不和男友分手，就會死掉或被男友殺害分屍」，讓對方陷入恐懼，再以嬰靈為了救她受到重傷為由，於小佳的房間內提議「3人行」傳遞陽氣，再度性侵得逞。

小美直到返家後與男友談及此事，才驚覺有異並報警。小美證稱，當時因為身邊有遇到一些靈異事件，和小佳聊到嬰靈時，心中覺得毛毛的，才會答應找蔡男幫忙，「我有點半信半疑，但是答應要去，而且小佳跟我說如果不處理，我男朋友會出軌，會動手打我，還會殺我，會沒有人發現我已經被殺了，她還說我的家人也會發生一樣的事情，我聽了之後覺得很害怕。」

▲蔡男見小美深信鬼神之說，於是利用這點誆騙對方並發生性行為。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

對此，蔡男坦承的確曾與小美發生性行為，但沒有強迫，全程都有經過同意。小佳也辯稱，事發當下她也在場，蔡男說要嘗試坊間傳聞，透過性行為流乾淨小美體內的殘留物，她有明確聽到小美答應，但自己全程都沒有參與。

高雄地院法官認為，小美自述遭到性侵7、8次，但可以詳細舉證的只有3次；而蔡男被捕時，警方從查扣的電腦、手機等證物中發現至少7段性愛影片，加上3人的LINE對話等鐵證，最終依強制性交等罪判處蔡男10年有期徒刑、小佳8年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。