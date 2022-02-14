民進黨「保送」新黨背景黃琳參選　導演汪怡昕開罵「是沒人了嗎」

▲張銘祐日前前往民進黨新北市黨部陳情，要求落實黨內民主、舉行公平的初選。（圖／張銘祐辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市黨部日前通過「新北市議員提名席次建議案」，其中第九選區將提名2席，並設有1席婦女保障名額，使該選區唯一的女性候選人形同被保送。對此，台灣政治劇集《國際橋牌社》導演汪怡昕批評，「大文山區民進黨是沒人了嗎？一定要因人設事嗎？是在下好大的一盤棋嗎？」

民進黨新北市黨部執委會10日通過「2022新北市議員提名席次建議案」，其中明定第九選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）將提名2席，並設有1席婦女保障名額，該案將送民進黨中執會進行決議。

對此，汪怡昕在臉書指出，民進黨在新北市大文山區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），要用婦女保障名額強推黃琳，曾在新黨服務近20年，卻捨棄深耕基層、民調也領先的張銘祐。

汪怡昕強調，自己不以人廢言，但他不懂的是，「大文山區民進黨是沒人了嗎？一定要因人設事嗎？是在下好大的一盤棋嗎？」並質疑民進黨是在告訴黨內年輕人，「深耕地方不如好好巴結派系大佬嗎？這是新政治？」

張銘祐受訪時則表示，若該案順利於中執會決議通過，形同保送黃琳免初選直接參選，民進黨不是少數人的黨，而是屬於台灣人民的本土政黨，有責任守護台灣和民主，唯有透過公平初選，才能推出最強的候選人，進而在大選時實現議會過半的大目標。

另外，張銘祐日前也前往民進黨新北市黨部陳情，要求落實黨內民主、舉行公平的初選，不要因人設事、民進黨新人更不該透過政治操作、逃避民意檢驗，要求勇於接受挑戰。

張銘祐強調，自己爭取參選，是因為認同民主進步黨價值理念，以及對新店、大文山的愛，因此他希望能夠過公平的初選，讓民進黨推出最強的候選人，提供給市民最好的選擇。



張銘祐呼籲，希望民進黨能舉行公平的初選，讓所有新人都能平等受到選民檢視，選出真正能代表民進黨價值和理念的人選，無論初選結果為何，他一定會將選票投給民進黨推出的候選人，因為自己始終認同台灣、支持本土。