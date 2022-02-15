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砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯、親中人士洗白俱樂部

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選區，台灣民眾黨近日在新北市13個選區提名11位參選人，未料陸續爆出第六選區參選人林致兵曾犯酒駕，第二選區參選人黃琦翔曾登上中國官媒，更是中國「惠台31項措施」宣傳統戰範例之一。對此，民進黨新北市第二選區（五股、泰山、林口）議員參選人黃韋鈞15日晚間透過臉書痛批，民眾黨已經變成前科犯、親中人士的洗白俱樂部，「如今最道德淪喪的，就是民眾黨自己。」

媒體報導，民眾黨接連有議員提名人選因酒駕退黨、退選，參選名單中還有人觸犯恐嚇罪、妨害自由罪及違反政府採購法，更有提名人被爆曾當過中國的統戰樣板，包括新北市第六選區市議員提名人林致兵及桃園市第一選區提名人陳品杰有酒駕前科，後兩人均已退選，雲林縣第三選區縣議員的陳乙辰曾因觸犯《刑法》恐嚇危害安全罪被判刑，苗栗縣第一選區縣議員提名人楊喬安則因違反《政府採購法》曾被判刑，擬參選嘉義市議員的民眾黨嘉市西區服務處主任王冠鈞，則因觸犯《刑法》妨害自由罪（私行拘禁）被判刑。

對此，黃韋鈞質疑，「民眾黨要變成洗白力量嗎？」民眾黨陸續公布議員候選人名單，卻屢次傳出酒駕、妨礙自由等前科，如今在他的選區也傳出民眾黨候選人到中國擔任統戰樣板，淪為中共的揚聲筒，「民眾黨的提名，已經成為酒駕犯、強制犯，甚至是親中人士的洗白途徑。」

黃韋鈞稱，民眾黨當初號稱白色力量，結果現在提名的人選，很可能變成洗白力量，提名至今如此荒腔走板，原因無他，就是民眾黨急著擴張版圖，為提名而提名，根本不在乎參選人的道德正當性。當初，民眾黨打著新政治的旗號，左打藍、右打綠，用高標準檢視所有的政治人物，如今最道德淪喪的，就是民眾黨自己。

黃韋鈞表示，民眾黨在毫無道德意識下，變成前科犯的政治俱樂部，如今才「擬設立」退場機制，已經為時已晚，呼籲民眾黨說清楚、講明白，究竟這波提名還有多少人擁有前科？還有多少人是統戰樣板？不要再像擠牙膏一般，被媒體揭露才要承認，全台灣人都在看，請坦然面對，給社會交代！

對於民眾黨議員參選人遭爆曾為中國統戰樣板，台灣民眾黨蔡壁如上午表示，「誰賣台，我一定跟他戰到底！」謝謝大家這麼高度檢視民眾黨議員參選人，這是很好的，也可以讓民眾黨更快速的成熟、長大，為了台灣更好，對所有政黨也應該用樣的標準、一視同仁的檢視，才能有更好的政黨良性競爭。

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