周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

▲民進黨立委周春米16日提出政策電子書。（圖／翻攝自《屏東FOLLOW米》，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰進入白熱化，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人近日連番唇槍舌戰，隔空交鋒。獲得屏東縣長潘孟安支持的周春米今（16日）釋出《屏東follow米》系列電子書首集，預計以8大區域介紹她走過的、認識的屏東。周表示，最近黨內廝殺過於激烈，還是希望能夠將選戰回歸政見，以願景來爭取選民的支持，「有信心也有實際成績，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前。」

周春米強調，此次文宣不同於過往屏東選舉的樣貌，而是參考國外的政見範例，並採取無紙化的方式，以電子書方式呈現。希望能以更便利、環保的方式交到每一位屏東縣民手中，讓屏東縣民能夠了解周春米帶領屏東向前的理念

周春米指出，經過團隊密集的討論、彙整，根據屏東縣的地理分區，列出屏東市、萬丹、屏北、六堆客家、潮州大平原、沿海大東港、原民八鄉鎮、恆春半島的八大區域，文字和照片帶出的是她一步一腳印走遍屏東每個鄉鎮市，以及每一片土地海水的心得，並向縣民述說自己在區域的政績以及未來願景。

周春米表示，政績部分就是她接到鄉親及縣府每一件陳情和服務案件，再和中央部會協調、爭取的成果，讓安居樂業得以實現，進一步的願景，就是她對屏東向前的承諾。但她也透露，雖然團隊內都認為，最重要的是政績、願景等部分，但其實除了這些比較硬性的內容外，也有較為軟性的「激推店家」篇。周春米也打趣地說，在團隊蒐集資料、製作電子書的過程中，這部分反而是最熱門，最多人參與討論的部分。

周春米最後補充，屏東follow米系列，就是要讓80萬屏東鄉親認識春米、認同春米、支持春米，也希望更多人可以透過這本電子書，深入認識屏東。更重要的是，這也展現她有信心也有實際成績，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前。